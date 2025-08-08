El estado de los estadios en Chile siempre es un tema de debate, sobre todo tras la reciente renovación del Claro Arena, reducto que promete subir el estándar de estos recintos en nuestro país, por ello la discusión sobre el futuro del Estadio Nacional volvió a tomar fuerza gracias a dos conocidas figuras del medio nacional deportivo; Coke Hevia y Nicolás Peric.

El Nacional, cuya construcción data de 1937, ha tenido varias renovaciones a lo largo de los años, no obstante, estas han sido mayormente ‘superficiales’ y no estructurales, esta situación, para ambos comunicadores, debe cambiar de raíz.

Proponen demoler y construir un nuevo Estadio Nacional

El exportero de equipos como Rangers, Audax Italiano y Olimpia, entre otros, junto al comunicador, participaron en una nueva edición del programa “De Buena Fuente” de DLTSports, fue ahí donde hablaron del presente del Estadio Nacional en duros terminos.

El primero en referirse al reducto ñuñoino fue Hevia, quien señaló que al Estadio Nacional hay que echarlo abajo y hacerlo de nuevo , todo como política gubernamental, con el objetivo de ahí mismo hacer “un estadio completamente de lujo”.

En ese momento, Peric se metió en la discusión y fue aún más tajante con el presente del recinto deportivo, señalando: “Claro, estamos en la h** melancólica, sentimental, los baños son asquerosos, si quieres tener algo para la memoria y todas las atrocidades que pudieron pasar ahí, te la doy, pero es un elefante esa h**. No sirve para nada. Frío, baños pencas” agregó.

Para defender su punto, el ‘Loco’ utilizó de ejemplo el recientemente inaugurado Parque Estadio Nacional, sobre el que calificó como algo “majestuoso” donde “tenís de todo”, ante esto indicó: “(entonces) sitúale un estadio rico al medio, que te abarquen el resto de las cosas (actividades) que no puedes hacer en el resto del parque, si ya es todo. Está todo nuestro deporte nacional ahí” cerró.

Las últimas obras de ‘renovación’ del Estadio Nacional se ejecutaron entre abril y mayo de este 2025, pero solamente consistieron en la instalación de césped híbrido en la cancha, todo esto de cara a la realización del Mundial sub 20 a jugarse en nuestro país.

Durante este 2025 el Estadio Nacional transformó su cancha a una de césped híbrido.

