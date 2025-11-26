Colo Colo no lo ha pasado nada de bien en el año de su centenario, pero hubo un anuncio que ilusionó a los hinchas. En abril pasado, el Cacique anunció la remodelación del Estadio Monumental, presentando una maqueta que contemplaba un recinto para 60 mil personas.

Sin embargo, en los últimos días se conoció de una segunda alternativa con un aforo menor y por el que se estarían inclinando en Blanco y Negro. La situación de inmediato generó rechazo por parte del pueblo albo, por lo que este miércoles Aníbal Mosa decidió sacar la voz para aclarar todo.

Colo Colo descarta segunda maqueta y apuesta por un nuevo Monumental a lo grande

Ante los rumores de una segunda maqueta para la remodelación del Estadio Monumental, desde Colo Colo decidieron explicar las cosas. Aníbal Mosa habló con los medios de comunicación en una actividad este miércoles tras la reunión de directorio y aseguró que “lo del estadio no lo tocamos hoy, tenemos una comisión y justamente mañana a las 11 de la mañana tendremos otra reunión sobre eso“.

En esa misma línea, el mandamás de Blanco y Negro remarcó que todavía les faltan detalles para contar novedades. “Encontramos que todavía no teníamos todos los elementos para tirar arriba de la mesa, pero el proyecto está avanzando“.

Colo Colo confirmó que no existe una segunda maqueta del Estadio Monumental, pero sí una idea. Foto: Photosport.

Fue tras ello que Aníbal Mosa decidió aclarar si es que realmente existe una segunda alternativa de la nueva Ruca. “Hubo una confusión porque maqueta hay una sola, que es la que colocamos en la entrada del Estadio Monumental el 19 de abril para 60 mil personas con 100 palcos“.

Aunque el presidente de la concesionaria enfatizó en que sí existe una idea, pero que han descartado. “También lo que hizo la empresa es que entregó dos planimetrías donde da un bosquejo sobre una posible construcción de 50 mil, pero la que queremos es de 60 mil personas“.

“Esa es una alternativa que presentaron los arquitectos para darnos una posibilidad si queremos profundizar, pero estamos empujando para que sea un estadio de 60 mil personas“, complementó.

De hecho, Aníbal Mosa dejó en claro que Colo Colo apuesta en grande con su nueva casa. “Queremos que sea el más grande, más nuevo de Chile y que pueda recibir actividades internacionales como finales de Copa Libertadores y sí o sí con un polideportivo para 4 mil personas insertado debajo de Océano para desarrollar todas las ramas y otro tipo de actividades“.

Finalmente, el mandamás albo insistió en que todavía no pueden contar mayores detalles, pero que se sigue trabajando con todo. “No quiero dar plazos, pero vamos avanzando“.

Colo Colo descarta así que exista una segunda maqueta, pero confirma que está la idea de ver un recinto menor. El Estadio Monumental pide una remodelación a gritos hace años y ahora puede tener su gran oportunidad.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora se enfoca en poder terminar la temporada clasificando a la Copa Sudamericana. Este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas el Cacique visita a Cobresal en un duelo clave.

