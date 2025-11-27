Fernando Ortiz lleva muchísimos años ligado al fútbol y sabe perfectamente de qué va la crítica en un club como Colo Colo. En su época como jugador, el Tano pasó por Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de Argentina, el continente y, por qué no decirlo, el mundo.

Y en su rol como director técnico, trabajó en el América de México, uno de los colosos que tiene el balompié azteca. De todas formas, parece que hubo un fustigamiento que recibió en su etapa como adiestrador del Cacique que todavía le provoca algo de resquemor.

Seguramente el adiestrador de 47 años escuchó a varios tratarlo de vendehumo por su manera de relacionarse. Ya sea con la prensa, con los hinchas y con todo el ambiente del Cacique en general, incluida la plana mayor de Blanco y Negro. Con nada de eso está de acuerdo.

Fernando Ortiz sacó la voz de un tema que no había hablado en profundidad. (Javier Torres/Photosport).

“De lo que hablamos en su momento con el presidente y la comisión directiva hice mucho hincapié en lo que hacía. Pero del dicho al hecho hay un estrecho”, introdujo el Tano Ortiz en el lanzamiento del libro Centenar100, que este miércoles 26 de noviembre fue presentado en el Centro Cultural de La Moneda.

Y lanzó una aclaración. “Yo soy así, sinceramente. No necesito vender algo para que puedan comprar”, aseguró el otrora zaguero central de Vélez Sarsfield, donde fue dirigido por Ricardo Gareca, de quien se considera un acérrimo admirador.

Ortiz le hace frente a la crítica que más le afectó en Colo Colo

De todas maneras, como avezado que es en el fútbol el Tano Ortiz, sabe perfectamente que cualquier crítica en torno a su trabajo o personalidad se revertirá con buenos resultados en Colo Colo. Algo que hasta ahora ha logrado, pues el equipo consiguió tres victorias consecutivas.

Fernando Ortiz y Aníbal Mosa en la presentación del DT en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hasta que uno no lo conoce, no saben realmente de qué persona están hablando. Pero yo he sido así toda mi vida”, sentenció Fernando Ortiz, a quien no le preocupan los dichos en torno a su persona. Pero de todas maneras aclaró esta cercanía que molestó y sorprendió a más de alguno.

En conferencia de prensa también se refirió a eso. “No me gusta mucho hablar de mí, pero soy así. Soy el entrenador de Colo Colo, pero me verán de la misma manera comprando una verdura en la verdulería. Es mi persona”, apuntó sobre su forma de ser.

Por estas horas, Ortiz debe afinar detalles para la visita a Cobresal, pactada para el viernes 29 de noviembre, aunque sufrió una pequeña modificación en el horario. El Tano tiene algunas buenas noticias, como el regreso de Claudio Aquino y Jonathan Villagra, suspendidos. También se recuperó Francisco Marchant, aunque no podrá estar Arturo Vidal por acumulación de amarillas.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Por el momento, Colo Colo está en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

