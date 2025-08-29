Colo Colo debe decidir este sábado quién será su nuevo entrenador. Tras el descarte de Gustavo Quinteros, el candidato número 1 es el argentino Fernando Ortiz, quien ha hecho su carrera en Paraguay y México.

En este último país es donde vivió polémicas muy grandes. Una de ellas es cuando dejó de ser entrenador de América para, a los pocos días, ser presentado en Rayados de Monterrey.

Un hecho que muchos tildaron de anti ético, pues especulaban que tenía conversaciones para marcharse de un club a otro cuando aún pertenecía al América.

Ortiz fue tratado de “ladrón” en México

Eso provocó una serie de controversias en los medios, donde incluso lo tildaron de “ladrón” pues no habría hecho un gran esfuerzo en las Águilas en los playoffs ante Chivas, el archirrival azteca, en el Clausura 2023. ¿El resultado? Quedó fuera de la final.

Fernando Ortiz tuvo una gran polémica en México

“No me robé nada, que quede claro. Hasta me trataron de ladrón, yo no robo a nadie. De todo lo que se ha hablado alrededor han sido mentiras”, señaló enfáticamente a TUDN tras ese episodio.

“Como es parte del juego del fútbol, todo lo que se ha dicho lo acepto. Pero también sé la clase de persona que soy”, aclaró luego de esa tensa situación vivida en México.

Añdió que “eso me deja la tranquilidad de poder dormir tranquilo a la hora de tomar una decisión”, aunque en Monterrey tampoco tuvo un buen rendimiento y terminó saliendo tras poco más de un año en su cargo.

Ortiz no ganó ningún título aún en su carrera como entrenador y su rendimiento en Santos Laguna, en su última etapa como DT, fue de apenas un 12% pues perdió 14 de 17 partidos disputados.

