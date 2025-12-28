Más de 25 mil visualizaciones: El video que desata dudas por fichaje de Joaquín Sosa a Colo Colo

El mercado de fichajes de Colo Colo avanza lento pero seguro. A la llegada de Matías Fernández, se sumará en los próximos días el defensa Joaquín Sosa. El charrúa tiene todo arreglado para ser el central en la zaga alba.

El defensa de 23 años será presentado en las próximas horas. Tras una larga carrera, el jugador perteneciente al Bologna dejará Independiente de Santa Fe para fichar por Colo Colo.

“Es un jugador interesante, creo que allá se adaptará bien. Es una persona ambiciosa, decente y disciplinada”, detalló Eduardo Méndez, presidente de Independiente de Santa Fe. El mismo que anunció que el trato estaba listo, al igual que César Luis Merlo.

Ante la inminente llegada de inmediato comenzaron a vitalizarse videos de Joaquín Sosa. Con solo 23 años ya ha defendido ocho equipos. Incluso disputó la MLS donde fue rival de Lionel Messi. También tuvo pasos por Italia y Croacia.

El video que genera dudas sobre Joaquín Sosa

Para complementar este legado se publicó en X un video con las mejores jugadas de Sosa. “Asi juega el nuevo central de Colo Colo”, tiene el registro que suma más de 25 mil visualizaciones en la plataforma. Sosa demuestra rapidez, buen juego aéreo y gana todas las pelotas divididas.

Pero en está ocasión los hinchas albos reaccionaron de particular forma. Esto debido a que en campañas anteriores ya sufrieron con este tipo de videos y terminaron pagando las consecuencias con fichajes para el olvido.

“Con videos así de tijereteados nos vendieron a Alex von Schwedler”, “Si hacemos lo mismo con Saldivia se va a parecer a Puyol” y “Ya nos pasó con Fabián Castillo que en highlights era Mbappé” fueron parte de los comentarios que se dejaron leer.

Por lo que ahora los hinchas albos ponen la pelota al piso y esperan que en la cancha Sosa pueda rendir de la mejor forma. ¡El tiempo lo dirá!

