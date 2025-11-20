Colo Colo busca cerrar de la forma más digna posible un 2025 que ha sido para el olvido. Para eso los albos deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus siguientes tres partidos, ya que así podrán asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

En el intertanto a nivel dirigencial la cosa también ha estado movida, ya que en el Cacique no se olvidan de la promesa presentada al mundo en el día de su aniversario número cien el pasado 19 de abril: el nuevo Estadio Monumental.

Bajo un trabajo silencioso el Popular ha dado pasos en ese proyecto, pero tal vez ninguno ha sido tan importante como el que se dio en estos días. En el Popular ya están avanzando en los mecanismos para financiar todo y para eso será clave el uso del naming rights del nuevo estadio.

El nuevo paso hacia el nuevo Estadio Monumental

Al respecto habló Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien en diálogo con ESPN aseguró que la Comisión Estadio ya ha entrevistado a empresas importantes que ayuden en esa búsqueda de recursos.

“En este minuto se está conversando con empresas de mucho prestigio a nivel mundial que puedan trabajar en la búsqueda del naming rights y recursos para llegar a concretar este proyecto”, aseguró el dirigente.

Colo Colo espera tener en los próximo años una nueva casa. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Valladares afirmó también que “hemos tratado de meterle el acelerador y tratado de avanzar en una forma más rápida. Ojalá prontamente se pueda tener alguna determinación respecto a quién buscará traer los recursos para concretar el sueño de Colo Colo”.

“Más allá de las diferencias que subsisten al interior de la concesionaria, lo más importante es que hay una disponibilidad por trabajar y que esto pueda ver la luz”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas se vean las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental. Esta brega será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

