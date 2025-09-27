Colo Colo volvió a la acción en la Liga de Primera este viernes 26 de septiembre con un importante triunfo por 4-0 sobre Deportes Iquique en el Estadio Monumental, duelo que marcó el debut tanto en el torneo, como de local del técnico argentino, Fernando Ortiz.

Es en ese contexto donde el Presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se dio el tiempo de hablar con la prensa y dar un importante aviso de cara a los próximos encuentros del Cacique, todo esto una vez que se reanude el torneo nacional tras la realización del Mundial Sub 20.

Así es porque el fútbol chileno volverá a detenerse casi un mes para la realización de la cita planetaria en nuestro país y el regreso oficial a las canchas albas será recién la semana del 19 de octubre, cuando se mida al puntero del campeonato, Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

ver también ¿Se viene? Destapan movida de Colo Colo para comenzar la remodelación del nuevo Monumental

Tras este duelo los albos deberán enfrentar a Deportes Limache de local (26 o 27 de octubre), duelo que increíblemente podría no jugarse en el Monumental y la razón se deben a los conciertos que se realizarán en el reducto de Macul.

¿Colo Colo se va al Estadio Nacional?

Así es, porque el recinto albo es el elegido para albergar el concierto de la banda Imagine Dragons el próximo 21 de octubre, lo que podría dejar la cancha David Arellano en condiciones no óptimas para un duelo deportivo , ante esto, el Presidente de ByN dio una importante noticia.

“Hace tiempo tenemos un acuerdo para arrendar el Estadio Nacional por si tenemos algún problema con la cancha para ese día 27 para jugar con Limache” señaló en primer lugar el mandamás albo.

Publicidad

Publicidad

Y por si fuera poco, volvió a reiterar posteriormente que: “Si no están dadas las condiciones aquí en la cancha, tenemos arrendado el estadio Nacional para jugar como local”. De esta forma, Colo Colo podría volver a hacer de local en el Estadio Nacional en caso de que la cancha alba no se encuentre óptima para recibir un encuentro de fútbol profesional.