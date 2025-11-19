Durante la semana, los amantes de Colo Colo vieron como uno de los suyos le gritó al mundo que disfruta del amor. Se trata de Lucas Cepeda, quien remeció las redes junto a Steffi Elizondo.

El jugador figura de los albos llamó la atención, ya que la mujer, quien las oficia de influencer y empresaria, es ex de otro conocido: el cantante urbano Jere Klein, quien estuvo en la polémica recientemente.

Es que el joven artista fue detenido y posteriormente pasó a formalización. Esto, acusado de microtráfico de drogas y manejar bajo los efectos de estupefacientes. Fue ahí que los cercanos al joven salieron al paso y acudieron en su defensa.

Le achacan el hecho al noviazgo de Lucas Cepeda

Jere Klein, el cantante de 19 que fue detenido y formalizado, tuvo una relación con Steffi Elizondo, la ahora pareja de Lucas Cepeda. Al respecto, el núcleo familiar y amigos del artista urbano dieron su versión.

“Lo decían la gran cantidad de personas que llegaron hasta la comisaría: amigos y familiares señalaban que no han sido buenos días para Jere, porque terminó una relación bien bullada hace un mes”, dijo Gino Costa, periodista de Contigo en la mañana.

Es que el artista urbano que fue detenido portando 2 millones de pesos en efectivo no lo pasa bien según sus cercanos. Tras su formalización, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Audiencia de formalizacion del cantante urbano Jeremias Tobar Llevul (Jere Klein) en el Centro de Justicia/ Aton Chile

La ahora pareja entre la influencer y Lucas Cepeda no se han pronunciado sobre el tema, pero sí recibieron numerosas muestras de apoyo al publicar fotos juntos en redes sociales, en un gran momento personal del jugador de Colo Colo.

