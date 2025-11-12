Los detalles de la nueva maqueta para el nuevo estadio de Colo Colo: “Hay que asumir la realidad”

Colo Colo podría sufrir un importante cambio en el plan de remodelación del Estadio Monumental. En el mes de abril ya se habría anunciado con bombos y platillos la maqueta del nuevo recinto y con un aforo de 60 mil personas.

El proyecto contemplaba más de 100 millones de dólares de inversión para los trabajos. Sin embargo, este miércoles el escenario cambió ya que se deslizó una nueva propuesta para solo 51 mil personas.

Así lo confirmó Radio Cooperativa que filtró la nueva idea para el proyecto. Ahora está versión tiene una gran diferencia ya que sería solo una bandeja superior para así llegar al nuevo aforo.

“Hay que asumir el sentido de realidad. Tenemos un potencial que se queda corto con el actual aforo que tiene el Estadio”, recalcó Edmundo Valladares, presidente del Club Social.

¿Qué pasa con la remodelación del Estadio Monumental?

Ahora está modificación se deberá analizar profundamente ya que la nueva bandeja solo sería para 10 mil personas. Sin embargo, en el medio citado apuntaron a que sería solo un proyecto de remodelación y que lo mencionado es una alternativa que se debe discutir en la dirigencia.

Así era la primera maqueta que presentó Colo Colo. Ahora la remodelación contemplaría una reducción de aforo y por ende, cambio en el diseño.

“Colo Colo necesita un estadio nuevo. Si hay que renegar éxitos deportivos, como le ocurrió a la UC, que lo haga. Es complicado porque el hincha exige igual. Pero tener un estadio nuevo, es vital”, complementó Marcelo Barticciotto en el medio citado y como referente de los albos.