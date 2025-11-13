Hay novedades en la investigación por la tragedia ocurrida en la previa del partido de Colo Colo contra Fortaleza, por Copa Libertadores en el estadio Monumental en abril pasado. Esa jornada Mylan Liempi (de 12 años) y Martina Pérez (18) fueron a ver un partido de fútbol y nunca volvieron a casa.

Los testigos apuntaron a que los hinchas del Cacique fueron atropellados por un carro policial, mientras de Carabineros se defendieron asegurando que la multitud en el intento de una avalancha provocaron que Mylan y Martina fueran aplastados por una valla papal.

Sin embargo, este jueves Chilevisión Noticias informó que la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana determinó formalizar a dos carabineros por cargos de “apremios ilegítimos agravados por homicidio”.

ver también No solo la camiseta negra ante Racing: El emotivo homenaje en cancha de Colo Colo a sus hinchas fallecidos

Los responsables según la fiscalía

Se trata del sargento segundo que conducía el carro blindado tipo sandcat y el capitán a cargo de la patrulla. Los nombres no fueron revelados. La solicitud de formalizar a los uniformados por homicidio está a cargo del fiscal Jorge Reyes, la cual será presentada en el 13° Juzgado de Garantía.

“Apremios ilegítimos agravados por homicidio”: fiscalía formalizará a dos carabineros por la muerte de Mylan y Martina, hinchas de Colo Colo, en el trágico partido ante Fortaleza.

Tal como explicó CHV, la determinación fue tomada tras siete meses de investigación en base a registros de cámaras, la reconstitución de escena, declaración de testigos en calidad de carabineros y acompañantes de las víctimas, más una serie de informes técnicos.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que, si bien no hay registro directo del fatal incidente, la parte demandante se apoya en unas imágenes filtradas de la reacción de una carabinera que se encontraba en el lugar, quien se refiere puntalmente a un atropello.

ver también “¡Justicia!”: El mensaje de Colo Colo a cinco meses de la muerte de dos hinchas

Entre los antecedentes, el noticiero reveló que los uniformados deberán presentarse a la formalización, o pueden ser llevados a la audiencia por la fuerza.