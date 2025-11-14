Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Rusia por el partido amistoso de la Selección Chilena

La Roja jugará este fin de semana el primero de sus dos partidos amistosos en Sochi.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja tiene agendado dos amistosos, el primero contra Rusia que se juguará este 15 de noviembre.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa Roja tiene agendado dos amistosos, el primero contra Rusia que se juguará este 15 de noviembre.

La Selección Chilena se prepara para disputar sus dos últimos amistosos del año 2025, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bajo la dirección de Nicolás Córdova.

La Roja tiene como objetivo cerrar de buena manera la temporada, tras un ciclo complicado que incluyó su eliminación del Mundial 2026. Te contamos los detalles de la transmisión del partido.

¿Cuándo juega Chile vs. Rusia? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja

Chile vs. Rusia, juegan este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi, en el marco del partido amistoso por fecha FIFA.

El partido de La Roja irá en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube.

Además, podrás verlo en la señal de ESPN y de manera online por el servicio de streaming en Disney + a través de sus señales Estándar y Premium.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Publicidad
Chile vs. Perú: Fecha y hora del próximo partido amistoso de la Selección Chilena

ver también

Chile vs. Perú: Fecha y hora del próximo partido amistoso de la Selección Chilena

Posible formación de Chile vs. Rusia

Hasta el momento, la probable formación de Chile está integrada por Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez) en mediocampo; Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.

Lee también
Hijo de un mundialista estuvo cuatro años “colgado” de la luz
Selección Chilena

Hijo de un mundialista estuvo cuatro años “colgado” de la luz

Chile será el 22: Los exóticos rivales de Rusia tras la sanción de la FIFA
Selección Chilena

Chile será el 22: Los exóticos rivales de Rusia tras la sanción de la FIFA

Paolo Guerrero le pone máxima presión a Perú vs Chile: "Hay que ganar, es la..."
Selección Chilena

Paolo Guerrero le pone máxima presión a Perú vs Chile: "Hay que ganar, es la..."

No es Bravo: Cóndor Rojas nombra al mejor arquero de Chile
Chile

No es Bravo: Cóndor Rojas nombra al mejor arquero de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo