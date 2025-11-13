La selección chilena vuelve a la cancha este fin de semana. La Roja, encabezada nuevamente por Nicolás Córdova, enfrenta este sábado a su par de Rusia en un duelo amistoso por la fecha FIFA del mes de noviembre.

Chile ya está en Sochi para enfrentarse al combinado local en una fecha FIFA que adicionalmente tiene programado un duelo frente al seleccionado de Perú, también en tierras rusas durante estas jornadas.

En este contexto es que en RedGol nos adelantamos a este importante duelo de la selección nacional y le consultamos a la Inteligencia Artificial por un pronóstico exacto para este partido ante el combinado ruso. Esto fue lo que nos respondió.

La IA predice el resultado exacto de Chile vs. Rusia

ChatGPT fue la inteligencia artificial utilizada en esta oportunidad y que determinó que el encuentro entre la selección chilena y su par de Rusia terminará con triunfo para los euroasiáticos, señalando que: “basándome en forma reciente, análisis estadístico y localía, mi predicción es un marcador de 2‑1 en contra de los intereses de La Roja”.

La IA justifica su decisión señalando queRusia “tiene ventaja jugando en casa y ha mostrado buen rendimiento en amistosos recientes”, mientras que Chile “ha tenido algunos partidos complicados fuera de su zona, con cierta inconsistencia ofensiva”.

Finalmente, cierra que señalando que las predicciones apuntan a un triunfo de Rusia, eso sí, con posibilidades de que ambos equipos marquen al menos un gol en el partido.

Probabilidades de triunfo según la IA

En cuanto a las opciones de cada equipo, la herramienta otorga amplio favoritismo a Rusia, estimando un 56 % de probabilidad de victoria y un 30% de posibilidades de empate. Por su parte, la IA asigna solo un 14 % de opciones a La Roja de lograr el triunfo , reflejando el amplio favoritismo del combinado euroasiático en el amistoso internacional.

¿Cuándo juega Chile vs. Rusia el amistoso internacional?