Manuel Pellegrini ha tenido cuatro años muy buenos en el Real Betis de España y uno de los jugadores que dirige en aquel club fue citado nuevamente a la selección de ese país. La actual campeona de la Eurocopa convocó a este talentoso mediocampista que conoce bien al Ingeniero.

Se trata de Pablo Fornals, quien también trabajo al alero del experimentado director técnico chileno en el West Ham United de Inglaterra. Y que ha brillado en el cuadro verdiblanco. Por eso mismo, se ganó una citación del DT Luis de la Fuente.

Aunque en el plano familiar, hubo un integrante del círculo más cercano de Fornals que sintió mucho ese llamado. “Las circunstancias a la hora de tener nuestros hijos son las que son. Al mío le tocó nacer en un parón como este hace cuatro años“, expuso el jugador que pasó por el Villarreal o el Málaga.

Pablo Fornals jugó para Pellegrini en la Premier League inglesa. (Catherine Ivill/Getty Images).

“Está cabreado porque no entiende que su papá se vaya de casa otra vez 10 días. Para todo el entorno de uno es un orgullo, recibí casi más mensajes que cuando es mi cumpleaños. Imagínate lo contento”, expuso el talentoso jugador de 29 años, quien suma seis encuentros con el combinado de España.

Por cierto, Fornals aprovechó de dejar gratitud para sus colegas béticos y de otros lugares. “Los admiro mucho, todos sabemos que el fútbol es un deporte colectivo. Acá llaman a uno individualmente, pero estoy agradecido de compañeros que me han felicitado por mensaje y dieron ánimo para estar acá”, desclasificó el mediocampista.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Llegará? Alexis Sánchez sorprende a todos en Sevilla con su recuperación para el derbi con Betis

Pablo Fornals, el pupilo de Pellegrini que alucina en la selección de España: “Velocidad brutal”

Este jugador, una pieza importante del Betis de Manuel Pellegrini, por eso mismo se ganó su espacio en la selección de España. Pablo Fornals tiene claro que el nivel del equipo es muy alto. “La velocidad a la que rueda el balón acá en los rondos es brutal”, apuntó.

“He aprendido mucho en tres días. Es un grupo que lleva mucho tiempo, varios nos conocemos de la selección Sub 21. Los veo con la misma humildad y ambición que en mi caso, cuando los dejé hace cuatro años o incluso más a algunos de ellos”, expuso el centrocampista.

Pablo Fornals celebra uno de los 7 goles que ha marcado en el Betis. También regaló 7 asistencias. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Tuvo más, por supuesto. “Estoy acá para lo que me manden y donde me pidan. Intentaré dar lo mejor como siempre. La última vez que vine había otro seleccionador, la gran mayoría de compañeros no habían ni debutado todavía”, recapituló Pablo Fornals.

Siempre con alegría por este premio. “Estoy encantado, agradecido y muy contento por poder estar acá otra vez”, cerró Fornals. En esta fecha FIFA doble, España jugará ante Georgia de visitante y frente a Turquía en casa el 15 y el 18 de noviembre, respectivamente.

Revisa las declaraciones de Pablo Fornals

Publicidad

Publicidad

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

El Betis marcha en el 5° lugar al cabo de 12 partidos disputados en La Liga 25-26.