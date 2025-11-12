ver también ¡Colo Colo tiene vía libre para fichar a una vieja obsesión!

Lo había prometido y pudo cumplir. Finalmente la cantante chilena Princesa Alba, quien teloneó los dos shows de Dua Lupa en el Estadio Nacional, pudo regalarle a la destacada artista británica una camiseta de Colo Colo.

El obsequio se produjo en el backstage del recinto ñuñoíno donde Trinidad Riveros, el nombre real de la cantante colocolina, le dio como regalo la camiseta del Cacique completamente personalizada.

Esto lo decimos porque además de tener el nombre de Dua Lipa en la espalda, esta contaba con una gran cantidad de brillitos que la convertían en una prenda única y especial.

Dua Lipa con la camiseta de Colo Colo

Además de la entrega de la camiseta hubo un pequeño intercambio de palabras entre ambas artistas, donde Dua Lipa afirmó que “oh Dios mío, es grandiosa! Me encanta lo que hiciste con los pequeños diamantes. De verdad muchas gracias, esto es muy genial, de verdad muchas gracias, lo aprecio mucho”.

La publicación de Princesa Alba que dio a conocer este regalo ha sido un éxito en Instagram. En menos de una hora ya tiene más de 75 mil likes y miles de comentarios, en su gran mayoría, de hinchas albos celebrando que una de las artistas más importantes del mundo tenga una camiseta del Popular.

Cabe recordar que Dua Lipa realizó dos shows en nuestro país en el Estadio Nacional, esto en el marco de su gira Sudamericana. Este no es su primer acercamiento al fútbol en este lado del mundo, ya que hace unos días fue a La Bombonera a ver el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate.

¿Cuándo vuelve a el Cacique?

Los albos regresarán a la acción el domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.