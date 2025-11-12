La estrella de la música Dua Lipa finalmente arribó a Chile como parte de su esperada gira “Radical Optimism Tour” con la que ya se presentó el pasado 11 de noviembre en el Estadio Nacional y ahora, este miércoles 12, se despedirá del país con su segunda fecha.
Ante esto, la artista detrás de hits como One Kiss, New Rules y Houidini, prepara un gran show que tiene a la cantante chilena Princesa Alba como telonera, y quien reveló que le tiene un esperado regalo colocolino a la cantante.
El presente Colocolino que le espera a Dua Lipa
Tras revelarse que la cantante chilena será parte del gran espectáculo entregó detalles de lo que se viene en conversación con CNN. “Todavía no la conozco, pero sé que saluda a todas sus teloneras. Le tengo un regalito y una camiseta del Colo. Estoy muy ansiosa por esa interacción, eso es lo que más me importa del teloneo”.
La artista se presenta en Chile este 11 y 12 de noviembre/Getty Images)
Agregando que “al principio uno siempre tiene un lado reticente a creer que cosas tan bacanes pasan. Llegaba junto a mi equipo y veía a los fans: mujeres jóvenes, mucha diversidad, comunidad LGTBQ+. Siento que es un público muy afín al mío y que lo vamos a pasar muy bien”.
Este es el setlist de Dua Lipa
La artista se subirá al escenario del Estadio Nacional este miércoles 12 de noviembre a las 21:00 con un repertorio de sus mejores éxitos y su nueva producción estrenado el 2024, cuyo nombre da título a este tour.
Acto I
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)
Acto II
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Tu falta de querer (Mon Laferte cover)
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
Acto IV
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
Encore:
- New Rules
- Dance the Night
- Don’t Start Now
- Houdini