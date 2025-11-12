La estrella de la música Dua Lipa finalmente arribó a Chile como parte de su esperada gira “Radical Optimism Tour” con la que ya se presentó el pasado 11 de noviembre en el Estadio Nacional y ahora, este miércoles 12, se despedirá del país con su segunda fecha.

Ante esto, la artista detrás de hits como One Kiss, New Rules y Houidini, prepara un gran show que tiene a la cantante chilena Princesa Alba como telonera, y quien reveló que le tiene un esperado regalo colocolino a la cantante.

El presente Colocolino que le espera a Dua Lipa

Tras revelarse que la cantante chilena será parte del gran espectáculo entregó detalles de lo que se viene en conversación con CNN. “Todavía no la conozco, pero sé que saluda a todas sus teloneras. Le tengo un regalito y una camiseta del Colo. Estoy muy ansiosa por esa interacción, eso es lo que más me importa del teloneo”.

La artista se presenta en Chile este 11 y 12 de noviembre/Getty Images)

Agregando que “al principio uno siempre tiene un lado reticente a creer que cosas tan bacanes pasan. Llegaba junto a mi equipo y veía a los fans: mujeres jóvenes, mucha diversidad, comunidad LGTBQ+. Siento que es un público muy afín al mío y que lo vamos a pasar muy bien”.

La artista británica es hincha del fútbol y en su visita por Argentina fue vista en el superclásico entre Boca Juniors y River Plate, donde fue fotografiada con la camiseta de la selección albiceleste.

La artista estuvo presente en el clásico universitario/Getty Images)

Este es el setlist de Dua Lipa

La artista se subirá al escenario del Estadio Nacional este miércoles 12 de noviembre a las 21:00 con un repertorio de sus mejores éxitos y su nueva producción estrenado el 2024, cuyo nombre da título a este tour.

Acto I

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)

Acto II

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Tu falta de querer (Mon Laferte cover)

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Acto IV

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

Encore:

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

