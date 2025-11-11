La Primera B comienza a tomar calor con la Liguilla de Ascenso, donde esta jornada la ANFP programó oficialmente el último de los duelos, donde Santiago Wanderers chocará ante Cobreloa, por un lugar en la ronda de los cuatro mejores.

Fue luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina decidió revocar el castigo de seis puntos a Santiago Morning, por el caso de Esteban Paredes, que una de las llaves cambió de rival.

Con la nueva medida, los loínos perdieron los tres puntos de los microbuseros que les habían sido adjudicados, por lo que terminaron en el tercer lugar de la tabla de posiciones, dándole el paso directo a semifinales a Deportes Copiapó.

Por lo mismo, el cuadro de Calama quedó emparejado con Wanderers, en una llave que restaba conocer su programación y que comenzará con toda la emoción en Valparaíso.

La llave de Cobreloa vs Santiago Wanderers se definirá en Calama, el 23 de noviembre.

¿Cuándo juegan Wanderers vs Cobreloa por la Liguilla?

La ANFP determinó que Santiago Wanderers reciba a Cobreloa el miércoles 19 de noviembre, a las 20.00 horas en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso.

Mientras que la revancha quedó programada para el domingo 23 de noviembre, a las 18.00 horas, en el estadio Zorros del Desierto de la ciudad de Calama, para definir el paso a la ronda de los cuatro mejores que buscan el último ascenso.

En ese sentido, Deportes Copiapó espera, al finalizar en el segundo lugar, a su próximo rival, que será el peor ubicado de los clasificados a la siguiente ronda de la Liguilla.

Así se jugará la Liguilla por el Ascenso:

Definidas las tres llaves, Deportes Copiapó espera a su rival para la fase de los cuatro mejores, por el último cupo a la Primera División.

IDA

Martes 18 de noviembre:

Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta, 18.00 horas. Estadio Ester Roa.

Rangers vs San Marcos de Arica, 20.30 horas. Bicentenario Iván Azócar.

Miércoles 19 de noviembre:

Santiago Wanderers vs Cobreloa, 20.00 horas. Estadio Elías Figueroa.

VUELTA

Domingo 23 de noviembre

Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción. 12.00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

San Marcos de Arica vs Rangers. 12.00 horas. Estadio Carlos Dittborn.

Cobreloa vs Santiago Wanderers. 18.00 horas. Estadio Zorros del desierto.