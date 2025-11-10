Un golpe a la Liguilla del Ascenso de la Primera B dio esta jornada la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, quienes decidieron revocar la sanción en contra de Santiago Morning, por lo que vuelven a cambiar los rivales en la definición por el segundo cupo a la Liga de Primera 2026.

Con esto, el fallo inicial de quitarle seis puntos al cuadro microbusero quedó olvidado, por lo que vuelve a cambiar la tabla de posiciones, teniendo incidencia inmediata en uno de los que se había visto favorecido: Cobreloa.

“Tomando en consideración lo ya reflexionado y lo argumentado por los clubes intervinientes, este tribunal ha decidido Revocar la sentencia en alzada de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 28 de octubre”, especifican en el documento.

Con esto, Cobreloa no tendrá el paso directo a las semifinales de la liguilla, por lo que deberá enfrentar a Santiago Wanderers, donde el que se fue directo a la ronda de los cuatro mejores fue Deportes Copiapó.

¿Qué pasó con la Liguilla del Ascenso?

El caso de Esteban Paredes sigue dando que hablar en la Primera B, donde esta jornada fue revocado el castigo para Santiago Morning, por lo que se les devolvieron los puntos que había perdido por secretaría en el Tribunal de Disciplina.

Según el documento, se determinó que Esteban Paredes no ejerció funciones de entrenador mientras estuvo presente en la banca en ambos compromisos, lo que no corresponde a una sanción.

Con esto, Cobreloa no sumó tres puntos más en la tabla de posiciones (lo mismo que Magallanes), por lo que hace que quede en el tercer lugar y tenga que disputar contra Santiago Wanderers el paso a la siguiente ronda de la Liguilla por el Ascenso.

La ANFP deberá programar los duelos entre los calameños y porteños, dejando el paso a la ronda de los cuatro mejores a Deportes Copiapó que espera rival tras terminar en el segundo puesto del torneo.

El caso Esteban Paredes dio que hablar en la Primera B. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Así se jugará la Liguilla por el Ascenso:

Definidas las tres llaves, Deportes Copiapó espera a su rival para la fase de los cuatro mejores, por el último cupo a la Primera División.

Martes 18 de noviembre (duelos de ida):

Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta, 18.00 horas. Estadio Ester Roa.

Rangers vs San Marcos de Arica, 20.30 horas. Bicentenario Iván Azócar.

Santiago Wanderers vs Cobreloa, por definir en la ANFP.