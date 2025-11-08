El fútbol chileno quedó remecido por una denuncia que hizo tanto Magallanes como Cobreloa por la presencia indebida de Esteban Paredes en el banco de suplentes de Santiago Morning. Como al Chago le cayeron dos sanciones, finalmente se concretó su descenso.

Sobre todo por la fallida apelación al TAS, que ratificó la resta de nueve puntos con la que el cuadro bohemio comenzó esta tortuosa campaña 2025. En ese contexto, el icónico gerente general del cuadro microbusero, Luis Faúndez, sacó la voz en una entrevista con el medio En La Línea.

“Se apeló, dentro de plazo por supuesto. Tenemos audiencia para el día lunes a las 19 horas con la Segunda Sala. Los puntos no tienen gran resultado positivo para el descenso que nos aplicaron injustamente, porque eso está relacionado con los nueve puntos que la misma Primera y Segunda Sala el año pasado debió descontar el año 24 y no el 25. Pero es un caso resuelto”, explicó.

Santiago Morning descendió a la Segunda División Profesional. (Pepe Alvujar/Photosport).

El avezado dirigente agregó que “lo apelamos al TAS y no nos fue bien. Fue muy injusta la sanción. Con un plantel que logró 38 puntos. Otros equipos lograron 30 o 35 y no están descendidos. En el caso nuestro, con 38 puntos estamos descendidos. Se ve injusto, pero así en el fútbol”.

“Ambas cosas son una sola situación. Debiera ser resuelto favorable o negativo en una sola situación. Para nosotros es muy delicado y muy gravoso el tema de la multa, que son 250 UF por cada una de esas sanciones equívocas que están decretadas por la Primera Sala. Por eso la apelamos”, manifestó Luis Faúndez por ese castigo económico de casi 10 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Santiago, 24 de mayo de 2016. Se realiza en la sede de la ANFP, el consejo de presidentes. En la foto el gerente de Santiago Morning, Luis Faundez. Andres Pina/Photosport

ver también “No sé quiénes son los jueces”: Esteban Paredes lo quema todo por descenso y castigo a Santiago Morning

Santiago Morning culpa a otros por el retraso en la Liguilla: Cobreloa y Magallanes

Para el gerente general de Santiago Morning, la responsabilidad exclusiva en el retraso de la liguilla de ascenso en la Primera B del fútbol chileno es de Cobreloa y de Magallanes. Y el gerente general lo dijo sin tapujos, muy fiel a su estilo de plantear las cosas tal como le parecen.

“No es culpa nuestra, es culpa de Magallanes y Cobreloa. No habiendo ganado en cancha pretendieron ganar los puntos por secretaría. Eso ya se ha hecho una costumbre en los campeonatos de la ANFP en estos últimos tiempos. Es cosa que mires para atrás las diferentes últimas fechas de la temporada 24, 23, 22. Viene así la cosa”, aseveró Faúndez.

Publicidad

Publicidad

Y dio una posible solución. “Hay que modificar la reglamentación. No puede ser que medidas administrativas o medidas económicas justifiquen los resultados deportivos. Eso nunca está ligado con el tema económico, que alguien no pagó a tiempo una cosa u otra”, expuso el experimentado dirigente.

“Creo que debemos modificar la reglamentación y esa es una tarea de los encargados de reglamentación de la ANFP. Reglamentariamente no corresponde, ellos están haciendo una formalización, quizá caprichosa de entender lo que significa estar dentro de la banca. Con el cuerpo técnico, están autorizadas ocho personas. Dentro de esas ocho, estaba debidamente inscrito Esteban Paredes. No hay otra situación anómala”, se defendió el gerente general del Chago Morning.

Esteban Paredes y su caso complicaron mucho al Chago Morning. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Aquí no es un tema del tribunal. Los clubes denunciantes prefieren confundir a la sala: indican que él no estaba autorizado para estar en la banca. Eso es real. Tenemos certificado de la misma ANFP. Ellos no le dieron bola y veremos qué dice en la justicia la Segunda Sala. Eso es todo”, desclasificó Luis Faúndez. A esperar cómo resultan las gestiones…