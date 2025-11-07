Un complicado año tuvo el jugador Kevin Campillay quien, a pesar de ser una de las grandes figuras de Santiago Morning, viven el doloroso descenso a Segunda División. Ante esto, el jugador se sinceró sobre sus planes a futuro y dónde le gustaría jugar.

En conversación con AS, el jugador, que se alzó como uno de los mejores de Primera B, reveló que no le gustaría jugar en Segunda División. “Yo sé cómo es esa división, jugué dos años y quiero seguir creciendo, no retroceder. Ojalá que el club me deje salir de la mejor manera”.

Campillay revela que quiere volver a Colo Colo

El deportista, de 24 años, jugó en las inferiores de los albos, revelando que le gustaría regresar al Cacique para tener su revancha. “Es un equipo grande de Chile y sería algo bonito y grande para mí y para mi familia. Audax también, ya que trabajan de muy buena forma. Serían bonitas instituciones para llegar en un futuro”.

En la misma línea, fue consultado sobre la situación que vivió Esteban Paredes hace años en el club, donde no lo dejaban salir a Colo Colo. “La verdad es que sí temo eso, porque el año pasado igual llegaron ofertas, pero por algo seguí en el club. Quizás no llegaron acuerdo”.

Añadiendo que es algo que ha comentado con Paredes. “Él quiere lo mejor para mí, que siga creciendo y que no cometa errores. Él vivió algo así similar, entonces me recalca que tome buenas decisiones”.

Publicidad

Publicidad

ver también “Le decía que no iba a jugar en la U de Chile, que viniera: hoy tiene 70 partidos y un título”

Agregando que su gran sueño es llegar a Primera División. “Me siento preparado. Estar dos años en la B me ayudaron a ver el fútbol de otra manera, ya que vengo de Segunda y de Tercera y eso me hizo tomar experiencia como jugador”.

“Dar el salto sería lo ideal para probarme como jugado. Siento que estoy preparado, tengo ganas y ojalá, Dios quiera que se dé esa oportunidad, sería un sueño”.