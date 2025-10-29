Santiago Morning recibió la peor de las noticias la noche de este martes luego de la última sesión del Tribunal de Disciplina. El Chago fue sancionado por una denuncia contra Esteban Paredes con la resta de puntos en la Primera B, lo que lo deja descendido para la próxima temporada.

Magallanes y Cobreloa acusaron al goleador de estar cumpliendo funciones que no le correspondían al ser sorprendido dando instrucciones. La situación fue confirmada por la Primera Sala en votación divida, lo que ha llevado a los Microbuseros a responder de vuelta con todo.

La sanción que les quita 6 puntos, los deja con 20 y los sentencia al descenso, recibió un furioso reclamo de parte del Chago. De hecho, hasta amenazaron a la ANFP con lo que puede pasar en el TAS, lo que volvería a cambiar el panorama.

Santiago Morning y Esteban Paredes sacan las garras contra la ANFP

En Santiago Morning están tranquilos luego de que la ANFP los condenara al descenso. Pese al castigo por la denuncia contra Esteban Paredes, en el Chago se toman con calma las cosas y confían en que el tiempo les dará la razón.

Santiago Morning descartó irregularidades con Esteban Paredes y avisó a la ANFP que no está todo dicho. Foto: Photosport.

A través de sus redes sociales, los Microbuseros emitieron un comunicado sobre la sanción e hicieron un llamado a esperar lo que viene. “Sigue en proceso, toda vez que falta conocer el contenido y fundamentos de la sentencia, para presentar el recurso de apelación respectivo“.

Pero más importante que ello, en Santiago Morning le recordaron a la ANFP que todavía resta saber la decisión del TAS a su apelación al castigo de 9 puntos que recibieron al inicio de la temporada por irregularidades administrativas. “Todo lo anterior, a falta de conocer la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo“.

“Lamentamos la situación particular y queremos informar que como institución seguiremos avanzando en este proceso, bajo el pleno convencimiento de que se ha actuado en conformidad y observancia a las normas de las bases del Campeonato Nacional de Primera B“, añadieron.

Santiago Morning aprovechó de pegar un palo por su campaña pese a la resta de puntos. “Queremos destacar y gradecer la entrega, resiliencia y profesionalismo de nuestros jugadores, cuerpo técnico y funcionarios. Este grupo ha debido enfrentar grandes desafíos y dificultades esta temporada y, con mucha fuerza y convencimiento, ha superado cada una de las barreras, obteniendo deportivamente 35 puntos en el campeonato hasta la fecha“.

Finalmente, desde los Microbuseros insistieron en que no está todo dicho. “Con esa misma convicción y fortaleza, seguiremos defendiendo los intereses de nuestra institución, ejerciendo nuestros derechos, toda vez que el proceso aún continúa en marcha“.

Santiago Morning ruega para que el TAS le dé una mano y así tenga con qué pelearle su permanencia a la ANFP. El Chago no lo pasa bien ni en la cancha ni en el escritorio, pero confían en que habrá justicia.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Morning?

Mientras se definen del castigo, Santiago Morning se enfoca en cerrar la temporada lo mejor posible. Este domingo 2 de noviembre desde las 15:00 horas los Microbuseros reciben a San Luis de Quillota por la última fecha de la fase regular de Primera B.

