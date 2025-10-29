La Primera B tiene un nuevo candidato al título. Ya no solamente Copiapó y la U. de Concepción estarán disputando por ese honor, pues ahora también se metió Cobreloa a la pelea.

Esto debido al fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP ante Santiago Morning, que producto de un problema administrativo por haber tenido a Esteban Paredes en la banca de manera irregular perdió los puntos del duelo ante los loínos y quedaron en manos de los de Calama, en una victoria por secretaría de 3-0.

De esta manera los naranjas, que estaban a cinco puntos de Copiapó y la U. de Conce, quedaron solamente a dos unidades de ambos punteros y sueñan con ser campeones.

El milagro que necesita Cobreloa para ser campeón

Si bien el escenario es complicado, se debe dar la siguiente combinación. Que ambos elencos punteros empaten en el norte, lleguen 53 unidades y Cobreloa golee a Curicó por seis goles. Así los tres sumarán los mismos puntos.

Cobreloa necesita golear a Curicó para soñar con el título

Esto debido a la diferencia de goles. Por reglamento, solamente dos equipos pueden disputar una final en caso de triple igualdad en puntaje, lo cual se definirá justamente por la diferencia de tantos anotados.

Publicidad

Publicidad

Copiapó tiene +21, mientras que la U. de Conce +12. Cobreloa está muy atrás, con diferencia de +6 luego de que le dieron el partido ganado ante Santiago Morning.

ver también Por culpa de Paredes: la ANFP entierra a Santiago Morning con duro castigo

De esta manera, está obligado a ganar por 6-0, 7-1 y así sucesivamente al elenco curicano en su visita al Maule de este domingo. Una misión complicada, pero matemáticamente no es imposible.

Lo que sí, en caso de ganar Cobreloa puede quedar 2° en la tabla general y así entrar directo a semifinales de la liguilla de Primera B, evitando un duelo previo. Buena noticia para los dirigidos por César Bravo..

Publicidad