Unión Española cierra el 2025 lamentando un histórico descenso a la Primera B. Los Hispanos jugarán el ascenso la próxima temporada y lo harán con una gran duda respecto al Estadio Santa Laura.

Días atrás se llevó a cabo el festival Loserville que trajo a bandas como Limp Bizkit y Bullet for my Valentine, en lo que fue el último gran evento en el recinto. Tras ello se conocieron imágenes que mostraron una cancha deteriorada a más no poder y la cosa no se puso mejor más tarde, cuando se le vio totalmente seca.

La situación tiene muy preocupados a los hinchas, quienes se preguntan si podrán contar con la Catedral para el debut en la B. Y si bien las fotos no son alentadoras, lo cierto es que esperan que esté lista para el primer partido del 2026 en casa.

Unión Española llama a la calma por el Estadio Santa Laura

En Unión Española no se hacen problemas por el estado en que se encuentra la cancha del Santa Laura. Desde el club explicaron por qué su pasto luce totalmente seco y revelaron que hay un plan de renovación total.

Así luce el Estadio Santa Laura de Unión Española tras su descenso a la Primera B. Foto: Twitter CámaraHincha.

Pero vamos por parte. Durante los últimos días se estuvieron realizando los trabajos de instalación de las nuevas luces del coloso de Independencia, por lo que se dejó el terreno de juego habilitado para las máquinas.

Publicidad

Publicidad

Tras esto vendrá la intervención de lleno en la cancha del Estadio Santa Laura. Esta contempla renovar el césped con la instalación de rollos para así acelerar los tiempos de recuperación pensando en el inicio de la Primera B 2026.

ver también El que vuelve a U. Española hace lo que quiere: Emiliano Vecchio firma su contrato ¡en la playa!

Esto es lo que genera más dudas sobre si estará lista para el arranque del ascenso. Pese a que en el club son optimistas, todo dependerá de cómo se adapten estas nuevas carpetas. Todo esto será explicado en mayor detalle en los próximos días, pero hay algo claro: no habrá pasto sintético.

Además, resta saber cómo terminará la teleserie de la denuncia por un punto en el reglamento que ambos clubes levantaron contra la ANFP. Esto podría permitirle a los Rojos seguir en la Primera División, aunque dependen de un milagro.

Publicidad

Publicidad

En Unión Española están trabajando con todo para tener un remodelado Estadio Santa Laura para el 2026. Ya sea en la Liga de Primera o la Primera B, los Hispanos tendrán una casa con mejoras después de un año para el olvido.

¿Cuándo comienza la Primera B 2026 para Unión Española?

Unión Española debe trabajar rápido para poder tener el Estadio Santa Laura a disposición para el inicio de la Primera B. El ascenso chileno comenzará la temporada 2026 el fin de semana del 16 de febrero con programación por definir.