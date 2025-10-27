Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

¿Santiago Morning está descendido? El elenco microbusero espera que el TAS lo salve

Matemáticamente el Chago Morning está perdiendo la categoría, pero puede salvarse si así lo determina el tribunal internacional.

Por Felipe Escobillana

Santiago Morning espera el fallo del TAS para saber si se salva del descenso
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSantiago Morning espera el fallo del TAS para saber si se salva del descenso

La Primera B está en un momento electrizante, pues falta que se juegue la última fecha en la que se definirá al campeón y también a quienes jueguen la liguilla por el ascenso. Pero además de eso, el descenso no está zanjado.

Si bien es cierto que Santiago Morning tiene 26 puntos y matemáticamente no puede alcanzar al penúltimo, que es Temuco con 30 unidades, se debe esperar el fallo del TAS para dar por sentenciado su descenso.

¿Por qué Santiago Morning fue castigado con 9 puntos?

Santiago Morning inició la temporada con 9 unidades menos por irregularidades administrativas de la temporada anterior, que tienen relación con incumplimientos previsionales con sus jugadores.

Todo el año el cuadro microbusero ha debido cargar con esa mochila, lo que ahora debe ser zanjado en el tribunal deportivo internacional con sede en Suiza.

El Morning puede salvarse del descenso si el TAS falla a su favor

El Morning puede salvarse del descenso si el TAS falla a su favor

¿Cuándo se conoce la resolución del TAS a Santiago Morning?

El fallo se espera que pueda entregarse este viernes 31 de octubre. En caso de que sea a favor del Morning, se le devolverán esas 9 unidades y, al quedar con 35 puntos, estará salvado matemáticamente del descenso.

Publicidad

En ese caso, los candidatos a bajar a Segunda Profesional en la última fecha serían Temuco (30 puntos y diferencia de gol -8), San Felipe (30 puntos y -7), Santa Cruz (31 puntos y -8), Curicó (31 puntos y -5) y Magallanes (32 puntos y -6).

En la última fecha, los elencos involucrados en el descenso si se salva Morning jugarán los siguientes partidos: Temuco vs Recoleta, Concepción ante San Felipe, Wanderers vs Magallanes, Curicó vs Cobreloa y Antofagasta ante San Cruz.

Deportes Temuco siente el miedo máximo: el escenario temible que puede dejarlo colista en la Primera B

ver también

Deportes Temuco siente el miedo máximo: el escenario temible que puede dejarlo colista en la Primera B

Eso sí, también habría que ver lo que pasa con otra denuncia que pesa sobre el Chago Morning porque estuvo dirigiendo Esteban Paredes ante Magallanes y que puede costarle 6 puntos. Pero esa ya sería harina de otro costal que se debe resolver, primero, en la ANFP.

Publicidad
Lee también
El temible escenario que puede dejar a Temuco de colista en la Primera B
Noticias

El temible escenario que puede dejar a Temuco de colista en la Primera B

Los tres milagros que necesita Santiago Morning para no descender
Chile

Los tres milagros que necesita Santiago Morning para no descender

Tabla Primera B: partidazo por el descenso deja a un equipo condenado
Chile

Tabla Primera B: partidazo por el descenso deja a un equipo condenado

Libertadores 2025: Horarios y TV de las semis de vuelta
Copa Libertadores

Libertadores 2025: Horarios y TV de las semis de vuelta

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo