La Primera B está en un momento electrizante, pues falta que se juegue la última fecha en la que se definirá al campeón y también a quienes jueguen la liguilla por el ascenso. Pero además de eso, el descenso no está zanjado.

Si bien es cierto que Santiago Morning tiene 26 puntos y matemáticamente no puede alcanzar al penúltimo, que es Temuco con 30 unidades, se debe esperar el fallo del TAS para dar por sentenciado su descenso.

¿Por qué Santiago Morning fue castigado con 9 puntos?

Santiago Morning inició la temporada con 9 unidades menos por irregularidades administrativas de la temporada anterior, que tienen relación con incumplimientos previsionales con sus jugadores.

Todo el año el cuadro microbusero ha debido cargar con esa mochila, lo que ahora debe ser zanjado en el tribunal deportivo internacional con sede en Suiza.

El Morning puede salvarse del descenso si el TAS falla a su favor

¿Cuándo se conoce la resolución del TAS a Santiago Morning?

El fallo se espera que pueda entregarse este viernes 31 de octubre. En caso de que sea a favor del Morning, se le devolverán esas 9 unidades y, al quedar con 35 puntos, estará salvado matemáticamente del descenso.

En ese caso, los candidatos a bajar a Segunda Profesional en la última fecha serían Temuco (30 puntos y diferencia de gol -8), San Felipe (30 puntos y -7), Santa Cruz (31 puntos y -8), Curicó (31 puntos y -5) y Magallanes (32 puntos y -6).

En la última fecha, los elencos involucrados en el descenso si se salva Morning jugarán los siguientes partidos: Temuco vs Recoleta, Concepción ante San Felipe, Wanderers vs Magallanes, Curicó vs Cobreloa y Antofagasta ante San Cruz.

Eso sí, también habría que ver lo que pasa con otra denuncia que pesa sobre el Chago Morning porque estuvo dirigiendo Esteban Paredes ante Magallanes y que puede costarle 6 puntos. Pero esa ya sería harina de otro costal que se debe resolver, primero, en la ANFP.

