En Deportes Temuco saben que existe un escenario que los dejaría como colista exclusivo en la Primera B. El miedo máximo que puede tener una hinchada es perder la categoría y en los fanáticos albiverdes ya comienzan a imaginar la peor de las películas.

Fue luego de la derrota ante Universidad de Concepción, que superó con claridad al Pije y sigue encaramada en la parte alta de la tabla de posiciones. En franca lucha por el ascenso, objetivo con el que fue diseñado el plantel del equipo de la región de la Araucanía.

Pero hubo un partido que puso las cosas peor para Temuco. Todo muy lejos de lo que imaginó Marcelo Salas en el comienzo de esta campaña. El triunfo de Magallanes sobre Deportes Antofagasta, que le dio una tremenda bocanada de aire fresco a la Academia.

Cristian Muñoz celebró el 3-2 de U. de Concepción ante Deportes Temuco. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

Martín Araya anotó el único gol del encuentro que le hizo llegar al Maga a 32 puntos. A falta de una fecha para terminar la fase regular, Deportes Temuco está penúltimo por delante de Santiago Morning, que suma 26 unidades. Y tiene una particularidad que tiene literalmente a toda la división en vilo.

Existe una posibilidad de que Deportes Temuco termine como colista de la Primera B y, por ende, pierda la categoría. Pase a jugar rumbo a La Liga 2D. Esto porque todavía esperan un fallo del TAS que podría darle un ajuste a la sanción de nueve puntos menos con las que comenzó la campaña.

Entre los Microbuseros existe mucha esperanza y que le serán devueltos los puntos es algo que se comenta entre varios camarines de la categoría, según recabó RedGol. Eso significaría una hecatombe para Deportes Temuco, que quiere escaparle al descenso de la mano de Héctor Arturo Sanhueza.

Arturo Sanhueza ya asumió que llegó en un momento donde el ánimo de local es terrible. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

El Chago alcanzaría los 35 puntos, que le darían para escalar al 11° puesto. Y el Pije quedaría en el cierre. Directo a la segunda división del fútbol chileno. Para la última fecha de la Liga de Ascenso jugarán ante un equipo que no se juega mucho y que hace poco perdió a su director técnico: Deportes Recoleta. Pero será en un contexto que no les acomoda: en el estadio Germán Becker.

Así va Deportes Temuco en la tabla de la Primera B 2025

Deportes Temuco marcha en el penúltimo lugar de la tabla en la Primera B 2025 a falta de un partido.

