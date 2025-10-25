Al borde del precipicio. Luego de su derrota por 2-0 ante Unión San Felipe como forastero, Santiago Morning ya no depende de sí mismo para mantenerse una temporada más en Primera B, aunque la realidad indica que está lejos de decretarse su descenso.

Deportivamente hablando, es el colista de la categoría con 26 puntos, y sólo hay un equipo al que podría alcanzar en la última fecha, que es Magallanes. Aunque no dependen de sí mismos para conseguirlo, y no sólo dentro de la cancha, sino que también fuera de ella.

ver también Tabla Primera B: San Felipe y S. Morning animan un partidazo y solo el escritorio evitará un descenso cantado

Los milagros que necesita Santiago Morning

El primero de ellos se tiene que producir este domingo, cuando la Academia reciba desde las 12:00 horas a Deportes Antofagasta en el Estadio Municipal de San Bernardo. Un triunfo “puma” deja a los bohemios con opciones para la última fecha. Cualquier otro resultado los manda para Segunda División.

Ahora, la próxima semana saldrá a la luz el fallo definitivo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza sobre el reclamo de Santiago Morning por la resta de nueve puntos con la que comenzó el torneo de Primera B. Una respuesta negativa los sepulta.

En caso contrario, se les deben restituir estas unidades, lo que les sacaría del último puesto e incluso los llevaría al décimo lugar con 35. Y es aquí donde entra el tercer milagro, que es la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Esto, a raíz de los reclamos hechos por Magallanes y Cobreloa, por la presencia en el banco de suplentes de Esteban Paredes, gerente deportivo de Santiago Morning, pese a no contar con las acreditaciones necesarias para aquello. Si esto ocurre, serán seis puntos menos, y qué lío se puede armar.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar los “bohemios”?

Por la 30° y última fecha de Primera B, Santiago Morning recibirá a San Luis de Quillota en el Estadio Municipal de La Cisterna, en duelo programado para el domingo 2 de noviembre desde las 15:00 horas.

Publicidad