Arturo Sanhueza dejó súper preocupado a Marcelo Salas después de las palabras que lanzó para explicar el empate sin goles ante Deportes Santa Cruz. Una vez más, el cuadro de Deportes Temuco no pudo hacerse fuerte de local en el estadio Germán Becker.

En esta ocasión, fue incapaz de vulnerar al equipo de John Armijo, que pelea seriamente para evitar el descenso directo en la Primera B del fútbol chileno. La explicación del DT del Pije fue para que toda la hinchada quedara muy preocupada.

“Se unieron varios factores: jugar de local tiene que ser un aliciente con la gente. Uno lo vivió. Y pasó a ser algo que nos complicó”, reconoció con mucha sinceridad el otrora capitán del equipo que logró el último ascenso a la primera división. De hecho, recordó su experiencia como referente en el plantel albiverde.

Héctor Arturo Sanhueza sacó una declaración demasiado honesta. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Quizás para marcar la diferencia con el equipo actual de Temuco. “Nos dejó muy expuestos, con un poco de nerviosismo. De los dos partidos anteriores y este, este ha sido el que más déficit ha generado el equipo”, aseguró el Rey Arturo, quien también fue portador del brazalete de capitán en el Colo Colo que dirigía Claudio Borghi.

Publicidad

Publicidad

ver también Arturo Sanhueza responde a la confianza de Marcelo Salas para ser el bombero de Deportes Temuco

Arturo Sanhueza admite su preocupación por nivel de Temuco en la Primera B: ¡Salas toma nota!

Arturo Sanhueza estima que el plantel que armó Marcelo Salas para afrontar la Primera B 2025 con Deportes Temuco ha sentido negativamente no haber podido cumplir las expectativas. Durante esta campaña, el equipo estaba llamado a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

Comenzó bajo la tutela de Mario Salas y con refuerzos estelares, como Juan Jaime, Stefano Magnasco y Diego Buonanotte. Pero el nivel del equipo redundó en la salida del Comandante. El interinato de Esteban Valencia, quien fue ratificado, pero también salió.

Fue así que Sanhueza regresó al club. Esta vez, como director técnico. Fue luego de una experiencia como ayudante de Erwin Durán en Deportes La Serena, donde ganaron el título en la Primera B. “Hay una preocupación por lo que se está jugando”, expresó el ex jugador de Arturo Fernández Vial y Santiago Wanderers.

Publicidad

Publicidad

Arturo Sanhueza fue campeón junto a Deportes La Serena como ayudante de Erwin Durán. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Y uno cuando uno llega a un lugar siempre siente y cree que va a sacar la mayor cantidad de puntos”, expresó Sanhueza para dar cuenta de la gran ilusión con la que llegó a ser DT de Deportes Temuco. Eso sí, todavía hay tiempo: en la penúltima fecha, su equipo visitará a Universidad de Concepción, que pelea el primer puesto. Luego cerrará la Liga de Ascenso en casa ante Deportes Recoleta, que acaba de sufrir la salida de su entrenador.

ver también “Hasta el último minuto…”: nuevo DT deja su cargo en el fútbol chileno tras pelear la cima y sumar solo porrazos

Así va Deportes Temuco en la tabla de posiciones de la Primera B 2025

Deportes Temuco suma 30 puntos en 28 partidos y marcha en el 12° lugar de la tabla en la Liga de Ascenso 2025.

Publicidad