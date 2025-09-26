Mientras Deportes Temuco no lo pasa bien en Primera B, los hinchas del Pije concentran también sus energías en Roque Mercury, quien a sus 91 años sigue luchando contra complicaciones de salud.

La leyenda del Pije, campeón en 2001 y que vive y respira Temuco tuvo un accidente que determinó en fractura de cadera tras una caída. Por ello, debió ser operado de urgencia en la Araucanía.

Eso se suma a las últimas complicaciones en su salud que lo tuvieron en estado crítico hace meses, donde la familia albiverde clamó por ayuda del equipo de Marcelo Salas y compañía para los gastos en su hospitalización. Y hace pocos días, una nueva imagen del ídolo se dio a conocer en redes sociales.

Temuco entero apoya a Roque Mercury

Marcelo Acevedo, ex jugador de Temuco, fue a visitar a Roque Mercury previo a su operación. Ahí, el icónico referente del Pije de Marcelo Salas se llenó de comentarios de apoyo por su salud.

“El fin de semana mi padre sufrió una caída, un accidente doméstico, una lesión en su pierna derecha que fue fractura de cadera. Tiene riesgos en persona de 91 años, estuvo muy delicado de salud y ahora hay que hacer análisis, tiene bronquitis”, dijo su hijo Fabián Mercury, a Fly Noticias.

A fines de 2024 fue el momento más preocupante de la leyenda de Temuco, cuando en redes sociales se viralizó una campaña para ayudarlo en momento crítico de su salud.

Sin embargo, poco a poco ha ido superando las complicaciones y ahora enfrenta un largo proceso de recuperación tras su caída, donde los hinchas del Pije siempre están presentes a la hora de apoyar a su ídolo.