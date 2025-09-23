Este sábado 27 de septiembre comienza el Mundial Sub 20, con el debut de la selección chilena ante Nueva Zelanda. Pero el equipo de Nicolás Córdova no será la única novedad en la cita, ya que la tecnología también hará lo suyo.

En ese sentido, el VAR será la gran joyita que anuncia cambios en el torneo juvenil, con la llegada del llamado VAR simplificado “FVS”, que por sus siglas en inglés significa Football Video Support.

Este particular método fue impulsado y exigido a inicio de año en Chile por el propio Marcelo Salas, que cansado de los cobros arbitrales contra Temuco alzó la voz por este sistema.

Así será el nuevo VAR en el Mundial Sub 20 de Chile

El VAR simplificado, también conocido como FVS, se estrenará en el Mundial Sub 20 de Chile, con la idea de evitar las pérdidas de tiempo y ahorrar los costos de implementación que tiene este sistema mundial.

El nuevo VAR será manejado en la misma cancha por menos personas que el sistema tradicional, donde la gran novedad es que los propios entrenadores de los equipos podrán solicitar a los árbitros una revisión, mediante una tarjeta verde.

En una movida parecida al ojo de halcón del tenis, los estrategas podrán revisar algunos de los fallos de los jueces, aunque cada cuerpo técnico tendrá un límite de dos peticiones.

En ese sentido, las solicitudes podrán realizarse en caso de goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad, en una medida que ya se había implementado en el Mundial Sub 20 femenino, en Colombia.