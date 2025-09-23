Es tendencia:
Mundial Sub 20

Anuncian blindaje especial para evitar represalias de barbarie en Avellaneda en el Mundial Sub 20

Tras los incidentes en el duelo de Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, el Mundial Sub 20 toma especiales resguardos para evitar represalias en el país.

Por Miguel Gutiérrez

La masacre de Avellaneda es un recuerdo fresco aún en Chile, y que quieren evitar represalias en el Mundial Sub 20.
El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina, pero el recuerdo de la barbarie en el duelo de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana sigue muy fresco.

De hecho, la preocupación se instala a solo días de que la justa juvenil comience en tierras nacionales, por miedo a posibles represalias derivadas de estos hechos de violencia.

Por eso, a pocas horas de que las delegaciones lleguen al país, los gobiernos tanto de Chile como de Argentina anunciaron un blindaje especial de cara a la Copa del Mundo.

El blindaje especial del Mundial Sub 20 para evitar represalias de Avellaneda

Fue así que en el Estadio Nacional, donde se jugarán buena parte de los partidos del Mundial Sub 20, que se anunció un operativo especial binacional entre Chile y Argentina.

¿El objetivo? Prevenir disturbios durante la Copa del Mundo juvenil entre hinchas nacionales y trasandinos derivados de los hechos ocurridos en Avellaneda hace ya más de un mes.

Las medidas anunciadas implican intercambio de información e instalación de puntos focales de monitoreo para garantizar que los hinchas chilenos y argentinos se puedan mover con seguridad.

Un operativo especial busca evitar represalias de la masacre de Avellaneda en el Mundial Sub 20, cuando se topen hinchas chilenos y argentinos. Foto: Javier Torres/Photosport.

Rafael Collao, ministro subrogante de Seguridad, explicó en Canal 24 Horas que este acuerdo implica “puntos focales que están funcionando desde el Ministerio de Seguridad chileno con sus pares argentinos para el intercambio de información operativa que permita que las hinchadas argentinas y chilenas puedan trasladarse e ir a los recintos de manera segura”.

En tanto, Jaime Pizarro, ministro del Deporte, puso énfasis en el compromiso de que la cita mundialista en Chile se viva en paz. “La expectativa que tenemos de este Mundial Sub 20 es que sea una fiesta familiar, con un muy buen comportamiento del público”, puntualizó.

