La espera está cerca de terminar. Este sábado, la Selección Chilena hará su estreno en el Mundial Sub 20, cuando ante un Estadio Nacional repleto se enfrenten a Nueva Zelanda. El primer gran desafío para el equipo de Nicolás Córdova.

El desafío que tienen por delante no es menor, pues es la vuelta de un representativo nacional al gran escenario después de 12 años y buscarán repetir lo que consiguieron la primera vez que organizaron este evento en 1987, donde finalizaron en el cuarto lugar.

Por ello, y lejos de estar a un bajo perfil, el defensor Ian Garguez reveló cuál es el objetivo que se plantean en La Roja para este Mundial Sub 20, donde asegura que tienen las condiciones para poder meterse, como mínimo en las fases finales.

La ambiciosa meta que se pone La Roja en Mundial Sub 20

“Estamos ansiosos de que llegue el momento. Ha sido un camino duro pero hemos trabajado bastante bien. Nos vemos fuertes y vamos a dar lo mejor de nosotros. Tendremos partidos complicados y buscaremos sacar los mejores resultados posibles”, expresó el defensor de Palestino.

Respecto al objetivo que tiene La Roja en el Mundial Sub 20, Garguez es ambicioso y afirma que “nuestras metas son las más altas, los objetivos son los mayores, nos vamos a proponer lo mejor, lo más alto“. Sin miedo al éxito.

Sobre los amistosos de los últimos días tanto ante Arabia Saudita, como Corea del Sur y Nigeria, el lateral derecho indicó que “la idea era sumar muchos minutos para llegar con ritmo. Sabemos que se vienen partidos de alta intensidad. Creo que sacamos un balance positivo entre juego y resultados“.

¿Cuándo es el debut de La Roja?

Chile hará su debut en el Grupo A del Mundial Sub 20 este sábado 27 de septiembre, cuando reciban en el Estadio Nacional a Nueva Zelanda, a partir de las 20:00 horas.