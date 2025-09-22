Se viene el Mundial Sub 20 en nuestro país y ahí todos los ojos están puestos en la participación de la selección chilena de la categoría. Al menos en los amistosos, el equipo ha dejado buenas sensaciones.

Y sin los grandes nombres como Iván Román y Damián Pizarro, el equipo de Nicolás Córdova apela a otros valores que triunfan en el campeonato nacional, con “experimentados” que están en el extranjero.

A la hora de analizar por “valoraciones” o su precio en el mercado, en el top tres no hay ningún jugador ni de Colo Colo, ni de U de Chile, ni de U Católica, en la reciente lista del DT.

Los más valorados de la selección chilena Sub 20

En la previa del Mundial de la categoría, estos son los jugadores que estarán en la cita de la selección chilena Sub 20 con mayor precio en el mercado, según Transfermarkt. ¿El primero? Lautaro Millán.

Lautaro Millán, de Independiente.

El nacido en argentina, pero con nacionalidad chilena también figura con un precio de 2.812 millones de pesos, seguido por Matías Pérez, quien por 800 mil euros fue vendido al Lecce ($900 millones).

Publicidad

Publicidad

“Al hacer la conversión de euros a pesos, sigue el defensa de Palestino Ian Gárguez, con $731 millones, mientras más atrás vienen Juan Francisco Rossel, con $675 millones en la UC y Rodrigo Godoy, de O’Higgins, con $618 millones.

“Finalmente, el listado lo cierran Emiliano Ramos, con 562 millones de pesos, y el delantero de Colo Colo, Francisco Marchant. Este último, con una valoración de $562 millones.

Publicidad