Mundial Sub 20

Video: la selección chilena Sub 20 cierra invicta los amistosos con nuevo tanto de su defensa goleador

La Roja logró un empate ante potencia mundial y está lista para el debut del próximo fin de semana.

Por Nelson Martinez

© La RojaLa selección chilena y su nuevo hombre gol.

La selección chilena Sub 20 de Nicolás Córdova ya está lista para el desafío del Mundial de la categoría, el cual inicia el próximo fin de semana en nuestro país. Para ello, el equipo finalizó su ronda de tres amistosos.

Tras haberle ganado a Arabia Saudita y Corea del Sur, el Monasterio Celeste fue testigo del último apretón del team juvenil, donde al frente esperaba una potencia mundial en la categoría.

Nigeria, que llegaba con un tercer lugar en la Copa Africana de Naciones Sub-20, fue un hueso duro de roer para la Roja y el partido terminó igualado 1-1. La gran novedad corrió por parte del nuevo goleador chileno, quien las oficia como lateral.

Así fue el gol de la selección chilena Sub 20

La selección chilena Sub 20 empató 1-1 ante Nigeria, donde tal como en el anterior partido contra Corea del Sur, el lateral Felipe Faúndez volvió a ser protagonista con un gol.

El defensor que milita en O’Higgins de Rancagua “jugó de local” en el Monasterio Celeste, donde entrena Chile, y nuevamente destacó por su proyección ofensiva para finalizar las jugadas.

En el Capo de Provincia ya había anotado un tanto también en el 1-1 ante Deportes Temuco, por Copa Chile, siendo carta fija ahora en el equipo de Nicolás Córdova.

El equipo nacional tiene programación confirmada para el debut en el Mundial Sub 20, donde debutará ante Nueva Zelanda. Dicho partido será el sábado 27 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

