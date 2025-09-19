Hinchas de Independiente le hacen la cruz a Lautaro Millán por convocatoria con Chile: “No vuelvas más”

La selección chilena ya prepara el mundial Sub 20 que se avecina en los próximos días. Nicolás Córdova ya entregó la lista definitiva con los jugadores que buscarán La hazaña en tierra nacional.

Convocatoria quién estuvo ajena polémica ya que se ausentaron importantes nombres como Iván Román y Damián Pizarro. Pero a su vez se registraron importantes sorpresas como Lautaro Millán de Independiente.

El volante creativo, que ya tiene experiencia hasta en torneos internacionales, venía siendo seguido por el entrenador nacional hace varios meses y tras varias conversaciones finalmente convenció al jugador de venir a representar a la Roja. Gracias a que su padre es chileno Millán podrá vestir la camiseta al equipo nacional y comandar al equipo en el Mundial.

Aunque está medida no generó un buen recibimiento al menos en Independiente. Es que los hinchas del cuadro trasandino aún con enojo por lo ocurrido en la llave con Universidad de Chile, se refirieron duramente la convocatoria de Millán.

En las redes sociales de el Rojo incluso se apreciaron varios comentarios mala leche contra el jugador y hasta con la dirigencia a quien le exigieron que no preste al jugador. Todo tras quedar descalificados por determinación de la Conmebol.

“Basta de chilenos en Independiente”, “Que se quede allá y no vuelva más!”, “La traición no se olvida ni perdona” y “Que se vaya y se quede en Chile”, fueron parte de las críticas contra el jugador en las publicaciones en redes sociales del “Rey de Copas”.

¿Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 20?

El equipo dirigido por Nicolás Córdova se encuentra en el grupo A y todos los partidos los disputará en el Estadio Nacional.

El primer partido es el sábado 27/9 ante Nueva Zelanda a las 20:00 horas. El segundo duelo el 30/9 será frente a Japón en el mismo horario prime. La última fecha de la fase de grupos esta contemplado para el 3 de octubre ante Egipto también a la misma hora.