Sorpresa total en este 18 de septiembre. Pese a que se esperaba para el viernes 19, la selección chilena Sub 20 dio a conocer su nómina final para el Mundial que inicia el 27 de este mes en nuestro país.

Y en los 21 elegidos oficiales por Nicolás Córdova, rápidamente los hinchas pusieron el grito en el cielo por las ausencias sorpresivas en la lista. Y el principal de ellos es Iván Román.

El central había sido avisado que una suspensión de tres partidos que acarreaba le pasaría la cuenta con el DT, y pese a ser considerado en la Roja adulta, finalmente Córdova lo dejó fuera del Mundial.

Los otros ausentes en la nómina de Chile Sub 20

La selección chilena Sub 20 y sus 21 nominados para el Mundial causaron revuelo total este 18 de septiembre. Es que junto a Iván Román, hubo otros “consagrados” que tampoco fueron considerados. Uno de ellos es Damián Pizarro.

El delantero nacido en Colo Colo declinó participar de los pasados amistosos por privilegiar sus vacaciones, lo que sentenció su futuro en la Roja de Córdova. Además, sus escasos minutos en Udinese le jugaron en contra, previo a saltar al fútbol francés.

Pero valores de la Liga de Primera también dieron que hablar por su ausencia en la nómina. El albo Leandro Hernández, Ignacio Vásquez de U de Chile y Gabriel Pinto de O’Higgins no fueron considerados pese a sus últimas actuaciones.

¿Más nombres? Favian Loyola, el jugador de origen norteamericano que milita en el Orlando City de la MLS y que tampoco apareció en la lista final de Nico Córdova, con una nómina que causó polémica.

