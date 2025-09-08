Nicolás Córdova no solo prepara el partido de Chile ante Uruguay por Eliminatorias. Es que el entrenador nacional además tiene un ojo puesto en lo que será el Mundial Sub 20 que se disputará en el país.

Por lo mismo ya convocó a 55 jugadores en la pre nómina. Ahora se disputan los últimos amistosos para definir al equipo que buscará la gloria. Lo que ahora suma una importante sorpresa con uno de los tapados de Córdova.

Esto tiene relación con Lautaro Millán y que es parte de los jugadores “extranjeros” que aparecen entre los posibles convocados. El formado en Independiente y hasta seleccionado en las juveniles de Argentina, asomaba como pieza fundamental para el recambio. Incluso compartió con Lionel Messi en el complejo de la AFA.

Sin embargo, con el tiempo fue dejado de lado. Lo que aprovechó Nico Córdova, ya que el padre de Millán es chileno. Por lo que aceptó el desafío de jugar por la Roja.

Nueva motivación y que se reflejó en su debut a lo grande. Este lunes la Sub 20 enfrentó a Arabia Saudí y el “10” marcó su primer gol. Con certero cabezazo superó al meta rival y sacó aplausos entre el cuerpo técnico. “Gran debut y gol”, destacaron en la cuenta oficial de la selección.

Anotación que fue apoyada por sus compañeros de selección. Si hasta Brayan Cortés, Felipe Loyol y hasta Gonzalo Jara a pusieron su ‘me gusta’ al debut goleador de Millán.

¿Cuándo se entrega la lista de convocados al Mundial Sub 20?

Nicolás Córdova trabaja en conjunto con Sebastián Miranda y Ariel Leporati para definir la lista que representará a la selección chilena en el Mundial Sub 20 que se disputa en el país.

El próximo 14 de septiembre, la Roja disputará un nuevo amistoso ante Corea del Sur. Este será el último apronte antes de que se definan los convocados el 19 de septiembre.

Tras ello, habrá un nuevo amistoso ante Nigeria ya para afinar los últimos detalles de cara al Mundial. Cabe consignar que Chile se medirá ante Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

