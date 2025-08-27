El tapado de Nico Córdova en la Roja y que sufre las secuelas del Independiente vs U de Chile

Siguen los coletazos por lo ocurrido entre Independiente y Universidad de Chile. A la polémica en los tribunales de la Conmebol, ahora se suma un importante jugador sufre con las críticas por lo ocurrido en la Copa Sudamericana.

Mientras el máximo organismo del continente recibe las pruebas de ambos equipos, y define el fallo definitivo, los jugadores siguen siendo víctimas del acoso en redes sociales.

ver también Argentina en alerta por jugador que Córdova le “robó” para Chile: “Igual puede ser llamado a la adulta”

Es que al caso de Felipe Loyola y Pablo Galdames, también se suma Lautaro Millán. El joven que fue citado por Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20 y que tiene la chance de vestir la Roja de todos.

¿Qué pasó con Lautaro Millán?

El tema es que Lautaro Millán que pertenece a Independiente, y que renovó contrato hasta el 2027, también sufre con las críticas de los hinchas.

Así las cosas, inclusive tuvo que limitar os comentarios en sus redes sociales ante el hostigamiento que recibió por tener la chance de representar a la selección chilena.

ver también Damián Pizarro y 10 más: los extranjeros en la Roja que disputa Mundial Sub 20

“No nos olvidemos de Lautaro Millán. Es otro de los que tiene preocupación por este tema. Hay que seguirlo de cerca”, adelantaron en Dsports.

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que el jugado, que figuró entre los posibles fichajes de la UC, está en la lista de buena fe de la selección Sub 20. El tema ahora es definir si aceptará el desafío y se sumará a los entrenamientos bajo las órdenes de Córdova.

Desde la ANFP ya se informó que el 19 de septiembre se entregará la lista definitiva para disputar el Mundial.