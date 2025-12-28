Leonardo Véliz, el ex delantero nacional de 80 años, jugó en Colo Colo y La Roja, entre otros. Además, fue el entrenador de la recordada selección chilena sub 17 que finalizó tercera en el Mundial de Japón 1993.

En medio de las fiestas de fin de año, el Pollo le mandó una carta al Viejo Pascuero, en las que pide un 2026 con mayor belleza, incluido en el fútbol chileno.

“Viejito Pascuero, deseo que… En nuestra sociedad regrese algo fundamental, la belleza. Sí, tal cual, su significado marcado por el valor de la bondad, la justicia, la generosidad y honestidad. Si escuchamos a Vivaldi, Bach, Mozart y tantos otros genios, lo primero que pronunciamos es: eso es arte en la música. ¡Eso es una belleza!”, reza Pollo Véliz.

Agrega que “si vemos en un museo pinturas de Dalí, Miró, Milet o Velázquez, es lo mismo, ¡eso es una belleza! Si contemplamos la escultura de David de Miguel Ángel o la Pietá, es la misma exclamación. Y así pasa con el arte en sus diferentes expresiones”.

Pollo Véliz pide palomitas y chilenas

“En el fútbol, como arte es discutible. Con pena lo digo, ha sucedido todo lo contrario. Desde hace un tiempo, unas décadas más o menos, dejó de tener esta relevancia y pasó a ser un deporte de correr y sudar, de simulaciones y engaños, y dejó de tener esta preeminencia. Lentamente los que piensan con las vísceras empezaron a utilizarlo para perturbar, estrujar, inquietar para sólo percibir el alma y romper las normas e incluso codicia”, complementa.

Añadió que “y para eso se sacrificó la belleza con un alto costo, abandonando la originalidad, su esencia para premiar al que más rompe normas y alzarse con el premio, porque los talentosos se redujeron a un simple medio de expresión individual, los destructores de la belleza del juego colectivo e individual han sido inflados y promovidos por tropas de aduladores y medios deportivos capitalistas como únicos responsables”.

“Se ha rendido un culto a la fealdad, identificando e inoculando a muchas expresiones de nuestra sociedad. Si las almas están vacías, en los estadios cada día que pasa penan los fantasmas. Un ejemplo: TNT Sports para este 2026, obligará a los clubes “rellenar” de público esos sectores que están a tiro de cámara. Es decir, mostrar sólo donde exista público. Una hipocresía absoluta para no desvalorizar el campeonato pobre y decadente que venden. Esta fealdad, del júbilo dio paso al odio, la alegría al lamento y es así como nos hemos ido habituando a esta atmósfera irritante y tóxica”, expone.

Pollo Véliz sostiene además “otra cosa. ¿Podemos defender la fealdad del lenguaje? Vaya a un estadio, suba a un autobús, vaya a un cine, vea un programa de TV de cierto canal y farándula y saldrá experto en la vulgaridad y grosería de nuestro idioma. Los buenos modales y el buen gusto perdieron su silla. La vulgaridad se pasea por calles y malls en hombres y mujeres, en ropajes, maquillajes y tintas. Se la echan encima como una mochila. Ignoro si van a trabajar o a un festival de disfraces. Ya no se le distingue a simple vista con sus rostros ahora entintados. Son los exploradores de la fealdad. Como decía el Padre Hurtado, “contento, señor contento” hombres y mujeres, replican “con tinto señor, con tinto; o con tinta señor, con tinta”. Los que pensamos diferente, vemos asombrados como se extravió la belleza y con ello se corre el riesgo de el significado de la vida, atosigándonos en cosas banales y superficiales”.

“Viejito Pascuero, Papa Noel, Santa Claus o como se llame el gordo de traje rojo y barba blanca: por favor carga tu trineo con muchos regalos con aires y nubes de belleza, libros para abrir la lectura profunda, la admiración a la buena música, el gozo de la poesía y la contemplación de la naturaleza. Ah… y que vuelva el fútbol con palomitas, chilenas, túneles, taquitos y rabonas de por medio. Y gritar como cuando era un niño ¡Ganamos, o perdimos, pero nos divertimos! Leonardo Véliz Díaz. Ex futbolista y escritor”, sentenció.