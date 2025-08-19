En Argentina causó mucha sorpresa que el juvenil de 19 años Lautaro Millán, que pertenece a Independiente, haya sido designado por Nicolás Córdova para la pre nómina de 55 jugadores de la selección chilena para el Sub 20 para el Mundial de la categoría.

El jugador también podía ser convocable por Diego Placenete para la Albiceleste, pero fueron madrugados por el entrenador chileno lo que causó mucho revuelto en el país trasandino.

“Era recurrente en cada lista de Diego Placente para la Selección Argentina Sub 20 y si bien se perdió el último Sudamericano, formaba parte de los habituales citados”, detallan en TyC Sports.

Incluso señalan que “la intención del atacante que lleva 33 partidos y cuatro goles en el conjunto de Avellaneda era jugar para Argentina“, aunque haber sido desplazado en el Sudamericano por Franco Mastantuono y Claudio Echeverri fue clave para, al menos, aceptar estar en la nómina de Chile.

Lautaro Millán en Independiente

En Argentina lo quieren para la adulta

Millán debe pasar el último corte que hará Nicolás Córdova antes de la nómina final. Claro que en caso de jugar el Mundial para la Roja gracias a que su padre tiene la nacionalidad chilena, no lo amarra para siempre con nuestro país.

Las reglas de la FIFA aseguran que un jugador deja de ser seleccionable para un país sólo si debuta por la selección adulta, lo que no se daría en este caso. Por eso los argentinos quieren “repescarlo”.

“No es impedimento para que en un futuro pueda jugar para Argentina en la Selección Mayor debido a los cambios implementados por la FIFA en 2020″, señalan en el citado medio trasandino.

Ahora, para Millán, todo depende de lo que pase con las convocatorias de Mastantuono y Echeverri. Si bien serán llamados en Argentina, el joven recién llegado al Real Madrid seguramente será usado por Xabi Alonso, por lo que tiene pocas chances de venir a Chile. Lo mismo el Diablito, que cambió de club y del Manchester City pasó al Bayer Leverkusen.

Hay que recordar que el Mundial Sub 20 no se juega en fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores a las selecciones.