Fútbol argentino

Tras recibir amenazas: La decisión de Independiente con los cuatro seleccionados chilenos

El cuadro trasandino busca dar vuelta la página luego del partido ante la U, y ahora vuelve a disputar el Torneo Clausura.

Por Felipe Pavez Farías

Loyola vuelve a jugar este viernes por Independiente
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTLoyola vuelve a jugar este viernes por Independiente

Independiente busca dar vuelta la página a los graves hechos de violencia ocurridos por Copa Sudamericana. Ahora el cuadro trasandino, deja atrás a Universidad de Chile, y vuelve a disputar el Torneo de Clausura. Por lo mismo decide tomar cartas en el asunto con los cuatro chilenos que tiene en el plantel. 

Mientras abogados y dirigentes definen el caso por la Sudamericana en Conmebol, el plantel dirigido por Julio Vaccari vuelve a jugar este viernes 29 de agosto. El Rey de Copas visita a Instituto con el objetivo de volver a los triunfos. 

Definitivo y oficial: Lucas Assadi reconoce su nuevo y gran estatus en U de Chile en la previa del Superclásico

Felipe Loyola, Pablo Galdames, Luciano Cabral y Lautaro Millán sufrieron con el acoso en redes sociales tras el partido de la U. A tal punto que algunos hasta cerraron sus cuentas y decidieron limitar los comentarios

Pero pese a esta situación, Vaccari decidió convocarlos a todos para el partido que se disputará en el Estadio Presidente Perón. En la lista de citados, los cuatro chilenos aparecen y podrían ser titulares. 

Cabe consignar que Loyola, Cabral y Millán han sido nominados por Nicolás Córdova. Además esto será el primer partido de Independiente tras la barbarie que se registró en el partido de Copa Sudamericana ante la U. 

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol?

Tal como se indicó, el 27 de agosto Conmebol recibió todos los alegatos de Independiente y Universidad de Chile. El Rojo presentó 40 hojas en su defensa, y siguió con su acusación contra los hinchas del Romántico Viajero.

¿Cuándo entrega Conmebol el castigo a Independiente y Universidad de Chile?

Mientras que el Bulla mantuvo su postura en que hubo negligencia total del cuadro trasandino al momento de organizar el partido. Lo que lamentablemente permitió la barbarie que se registró en las galerías. 

El próximo martes 2 de septiembre se realizará una nueva audiencia, con representantes de ambos equipos y se espera que antes de la fecha FIFA se tenga la resolución final. 

