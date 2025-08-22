Las repercusiones tras los trágicos hechos ocurridos en Avellaneda el pasado miércoles en el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana continúan.

Uno de los pocos jugadores de los “Diablos Rojos” que sacó la voz tras los polémicos hechos fue Felipe Loyola, uno de los chilenos que viste la tricota del elenco “rojo” y que lamentó la situación publicando un comunicado en su cuenta de Instagram.

En ella el chileno declaraba sentir “una pena gigante” y “destrozado”, apuntando también contra la falta de efectivos policiales, al señalar: “La seguridad policial no sé dónde estaba”. Palabras que, de todas maneras, parecen no haber servido para mermar las reacciones argentinas, ni nacionales.

La drástica medida tomada por Felipe Loyola

Es en ese contexto que a casi dos días de ocurridos los hechos que enfrentó a hinchas de Independiente y Universidad de Chile, el ex Huachipato tomó una radical decisión justamente con la mencionada red social.

Esto, porque el volante-lateral chileno decidió cerrar su cuenta de Instagram (@pipe.loyola), incluso al ingresar al perfil a través del buscador de Google, la red social de Meta te deriva a una página con el siguiente mensaje: “Esta página no está disponible, es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página”.

(Foto: Captura)

Publicidad

Publicidad

De momento se desconocen los motivos tras esta decisión , sin embargo, se presume que podría ser debido a la alta cantidad de comentarios -en su mayoría negativos- que se realizaron en su cuenta tras este comunicado, muchos con un tono desafiante por parte de hinchas chilenos ante el ex juvenil de Colo Colo.

Esta situación se constata aún con lo que han tenido que vivir los otros nacionales que visten la camiseta de Independiente, como Luciano Cabral, quien decidió limitar su cuenta, o Pablo Galdames, quien mantiene su perfil abierto, pero con una serie de comentarios en contra por parte de la parcialidad nacional.

(Foto: Captura)

Publicidad