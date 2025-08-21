Recién comenzaba el segundo tiempo del partido entre Independiente y U. de Chile por Copa Sudamericana cuando la acción se interrumpió por graves incidentes entre las barras. Consternados, los jugadores vieron fuertes escenas de violencia que dejaron a 19 hinchas azules heridos.

Fueron momentos de terror para los planteles de ambos equipos, quienes hacían gestos hacia el sector de la barra visitante para intentar detener los enfrentamientos. Entre ellos se vio a Felipe Loyola, quien también dialogaba con sus compatriotas de la U sobre lo que sucedía.

Afectado, el futbolista nacional de Independiente dejó un mensaje en redes sociales más tarde. “Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba”, dijo.

“Es una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, manifestó también.

Los chilenos de Independiente solidarizan con U. de Chile

Pablo Galdames, el otro chileno que milita en Independiente, también se pronunció en redes sociales. “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales“, mencionó.

“Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente“, condenó.

“Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más“, concluyó.