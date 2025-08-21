U. de Chile vivió una de las noches más tristes de su historia. Cuando empataba y se quedaba con la llave contra Independiente en la Copa Sudamericana, se desataron graves enfrentamientos entre las barras que obligaron a cancelar el partido y dejaron un terrible balance.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, conversó con los medios en los minutos posteriores. Para entonces, había poca información oficial sobre la tragedia, pero ya circulaban registros escalofriantes de agresiones a hinchas de la U.

“Me cuesta hablar, porque lo que pasó es una tragedia. No hay mucha información, hay muchos rumores. Nos hemos preocupado por nuestros hinchas, estamos enfocados en eso, estamos hablando con el Gobierno. Las imágenes son muy fuertes“, mencionó.

Luego, reveló cómo afectó todo esto al plantel. “La situación estaba muy tensa, hubo riesgo tanto para el plantel como para nosotros, la seguridad que ellos montaron fue sobrepasada y llegaron hinchas donde estaban los jugadores. Eso lo dice todo. Hubo riesgo para el plantel, para el cuerpo técnico, para funcionarios, la prensa y todos los hinchas“, declaró.

Ante la escalada de violencia, los jugadores de U. de Chile preguntaban por sus familias y amigos | Photosport

Los minutos de terror del plantel de U. de Chile

“Están todos preocupados (cuerpo técnico y jugadores). El plantel tenía gente donde estábamos nosotros y en la barra. No se podía jugar, los jugadores no sabían si sus familias estaban bien, estaban sus mamás, hermanos, amigos. Lo de hoy es una tragedia, estamos consternados”, sumó Michael Clark.

Por último, el timonel de los azules condenó las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien culpó a la barra de U. de Chile y habló de pedir los puntos a Conmebol. “Nosotros no somos los organizadores. No soy experto, pero el hecho de poner a la barra visitante frente a la de Independiente no fue la mejor idea“, agregó.