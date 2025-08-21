La reacción de la prensa europea tras la barbarie entre Independiente y la U: “Tragedia”

El fútbol una vez más quedó en segundo plano en un partido organizado por la Conmebol, porque hubo fuertes incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

El encuentro entre argentinos y chilenos están con carácter de cancelado, tras la ola de violencia que se produjo en las tribunas y en las afueras del estadio Libertadores de América.

Los graves incidentes ocurridos en Avellaneda se toman la pauta de los principales medios del mundo y en España lamentaron lo sucedido.

Marca reacciona a los incidentes en Avellaneda

Uno de los medios deportivos hispanohablante más leídos del mundo es Marca, que calificó como una tragedia lo sucedido en el partido de la U.

“Tragedia en Argentina: 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos en un partido de la Copa Sudamericana”, reportó la versión digital del medio español.

“El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América”, explica en su crónica.

Parte de los incidentes en Avellaneda. Foto: Fotobaires/Photosport

Por último, recuerdan que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, quien dirigió el duelo entre Independiente y la U, también estuvo en el bochorno entre Colo Colo y Fortaleza.

“La violencia vuelve a sacudir al fútbol sudamericano. Hace cuatro meses, el partido entre Colo Colo y Fortaleza también fue interrumpido por incidentes protagonizados por aficionados chilenos y con Gustavo Tejera como árbitro. Aquella vez, la sanción recayó duramente sobre el club de Santiago”, recordaron.

