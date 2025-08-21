Un nuevo bochorno más suma el fútbol sudamericano en su larga lista de escándalos, porque la serie entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelada tras graves incidentes en Avellaneda.

El partido se detuvo en el arranque del segundo tiempo por líos en las tribunas entre los hinchas de la U y del Rojo, lo que fue escalando con el correr de los minutos y se transformó en una verdadera masacre.

Los seguidores de la U le lanzaron proyectiles a los locales, quienes luego atacaron con todo, ante la nula acción de la fuerza de seguridad en el estadio Libertadores de América de Buenos Aires.

Pepe Rojas desata su ira y pide penas fuertes contra Independiente

Muchas voces se han pronunciado tras la tragedia y una de las que habló fuerte fue el ex capitán de la U José Rojas, quien mediante su cuenta de Instagram se descargó.

“No fue accidente, no hubo seguridad. Nos querían ganar con trampa y nos mataron a sangre fría y hoy quieren lavarse las manos“, escribió el Pepe, quien también jugó en Independiente.

La frase de Rojas fue escrita en un momento tenso, justo cuando ocurrían los hechos, aunque hay que recalcar que no hubo muertos durante los incidentes.

Fuertes incidentes en Avellaneda.

“¡Si no hay descalificación y sanciones drásticas, cerremos por fuera! No puedo dormir, me imagino que todos estamos iguales…”, cerró el ex defensor de la U.

Por ahora la Conmebol dio por cancelado el partido y no ha definido qué pasará con los minutos que restan por jugarse.

