El drama que viven los chilenos de Independiente tras la barbarie de Avellaneda

A poco menos de una semana de ocurrida la barbarie de Avellaneda que involucró a hinchas de Independiente y Universidad de Chile, en Argentina revelan duros momentos que estarían pasando los jugadores chilenos del “Rojo”.
El brutal ataque de hinchas argentinos a chilenos trajo consecuencias físicas o psicológicas a los hinchas, pero también a los deportistas de aquella jornada y en especial a los chilenos del plantel de Avellaneda, pero en específico a Felipe Loyola y Pablo Galdames.
Revelan drama de los chilenos de Independiente tras la barbarie
De acuerdo a la información que publica el diario Olé, ambos jugadores han vivido una importante ola de agresiones por redes sociales, en sus cuentas Instagram, especialmente, provenientes en su mayoría, de fanáticos chilenos que critican su continuidad en el elenco trasandino.
“Loyola y Galdames recibieron amenazas de todo tipo en sus redes. Pipe incluso cerró temporalmente su Instagram… En muchos casos les exigieron que salgan a hablar para sentar postura ante lo sucedido”, menciona el medio trasandino.
Galdames y Felipe Loyola han sido muy criticados tras los incidentes ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)
Esto a pesar de que el ex Huachipato fue uno de los primeros jugadores de Independiente en alzar la voz tras los incidentes, y fue bastante claro en criticar el nivel de violencia visto y la falta de seguridad policial.
En el caso del ex Unión Española, las críticas también han sido intensas a él y a su pareja, la modelo e influencer chilena, Catalina Vallejos, y si bien aún no toma una acción tan radical como la de Loyola, decidió actualmente limitar los comentarios en su cuenta.
La publicación agrega que la situación llegó también a Luciano Cabral y Lautaro Millán, futbolistas con nacionalidad chilena, pero por lazos familiares. Aunque en su caso, el impacto fue con menor intensidad.