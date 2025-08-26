El drama que viven los chilenos de Independiente tras la barbarie de Avellaneda

A poco menos de una semana de ocurrida la barbarie de Avellaneda que involucró a hinchas de Independiente y Universidad de Chile, en Argentina revelan duros momentos que estarían pasando los jugadores chilenos del “Rojo”.

El brutal ataque de hinchas argentinos a chilenos trajo consecuencias físicas o psicológicas a los hinchas, pero también a los deportistas de aquella jornada y en especial a los chilenos del plantel de Avellaneda, pero en específico a Felipe Loyola y Pablo Galdames.

Revelan drama de los chilenos de Independiente tras la barbarie

De acuerdo a la información que publica el diario Olé, ambos jugadores han vivido una importante ola de agresiones por redes sociales , en sus cuentas Instagram, especialmente, provenientes en su mayoría, de fanáticos chilenos que critican su continuidad en el elenco trasandino.

“Loyola y Galdames recibieron amenazas de todo tipo en sus redes. Pipe incluso cerró temporalmente su Instagram… En muchos casos les exigieron que salgan a hablar para sentar postura ante lo sucedido”, menciona el medio trasandino.

Galdames y Felipe Loyola han sido muy criticados tras los incidentes ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Esto a pesar de que el ex Huachipato fue uno de los primeros jugadores de Independiente en alzar la voz tras los incidentes, y fue bastante claro en criticar el nivel de violencia visto y la falta de seguridad policial.

En el caso del ex Unión Española, las críticas también han sido intensas a él y a su pareja, la modelo e influencer chilena, Catalina Vallejos, y si bien aún no toma una acción tan radical como la de Loyola, decidió actualmente limitar los comentarios en su cuenta.

La publicación agrega que la situación llegó también a Luciano Cabral y Lautaro Millán, futbolistas con nacionalidad chilena, pero por lazos familiares. Aunque en su caso, el impacto fue con menor intensidad.