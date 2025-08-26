A pocos días de conocerse el veredicto final de la Conmebol por el fallo entre Independiente y U de Chile en Copa Sudamericana, la violencia en Avellaneda definitivamente sepultó a los argentinos en sus pretensiones.

Así lo dijo Roger Bello, ex Comisario de la Conmebol hasta 2018 y que conoce al revés y el derecho todo lo acontecido en las oficinas del organismo. El capo del organismo fue claro en spoilear el fallo.

“Siempre la responsabilidad de la seguridad del partido y de los hinchas visitantes es del equipo local. Los informes de los comisarios dan la pauta de lo que sucedió antes, durante y después. Ahí se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el lugar para la barra visitante y su cuidado”, partió diciendo a El Mercurio.

¿Gana U de Chile la llave ante Independiente?

Roger Bello, por años Comisario de la Conmebol, avisó que es inminente el veredicto que dará por ganador a U de Chile ante Independiente tras la barbarie en Avellaneda.

U de Chile en Avellaneda /Photosport

“Respecto del partido en cuestión, si en el primer tiempo hubo actos violentos, no debió reiniciarse. Si la barra de la U hizo desmanes, había que sacarlo. ¿Castigar a los dos? No hay antecedentes de eso”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el personero de gran experiencia junto a la Conmebol lapidó a Independiente al citar el reglamento en materia de castigos. Ahí, avisó que “Si bien la responsabilidad mayor es del local, hay que evaluar cómo nacieron los desmanes y si la policía actuó bien”.

ver también Alianza Lima mete presión para que eliminen a la U de la Copa Sudamericana

“Pero el reglamento es claro: el encargado de la seguridad es el local”, cerró, spoileando el fallo definitivo que dará a U de Chile como rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana.