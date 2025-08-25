Universidad de Chile intenta pensar en lo deportivo y enfocarse en el próximo Superclásico ante Colo Colo. Claro que en este encuentro, podrían sumar una nueva baja.

Los Azules vienen de una semana traumática, donde sus hinchas sufrieron una fuerte agresión de parte de los seguidores de Independiente y de la Policía de Argentina. Su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana se definirá en los escritorios de la Conmebol.

Otra posible baja para U. de Chile

Dejando de lado los lamentables incidentes ante el Rojo, Universidad de Chile ahora se concentra en la Liga de Primera. Los Azules están a 12 puntos del líder Coquimbo Unido, teniendo un partido pendiente ante Everton. No tienen margen de error si quieren dar la vuelta olímpica.

Para el encuentro ante Colo Colo están obligados a ganar, por lo cual Gustavo Álvarez necesita lo mejor disponible para quedarse con los 3 puntos en Macul. Claro que podría sumar una nueva baja que limitaría bastante los planes del entrenador argentino.

Gabriel Castellón e Israel Poblete podrían quedar fuera ante los Albos, luego de salir con problemas ante Independiente y Audax Italiano. Ahora quien podría sumarse a esta lista es Matías Sepúlveda, que está en “veremos” su participación en el Estadio Monumental.

De acuerdo a la información de Bolavip, el Tucu está entre algodones luego del partido ante Independiente. El formado en O’Higgins de hecho fue reemplazado por Felipe Salomoni antes que el encuentro fuera cancelado. Desde U. de Chile temen que no llegue al Superclásico.

El partido entre el Romántico Viajero y Colo Colo será este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas, en el Estadio Monumental de Macul. Los Azules esperarán hasta el último a sus tres figuras lastimadas.