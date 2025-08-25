Universidad de Chile todavía sigue sintiendo las consecuencias de la violenta noche de Avellaneda ante Independiente. Por esta razón, desde el plantel le hicieron un especial regalo a los hinchas que resultaron lastimados.

Luego de los incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana, desde el Romántico Viajero informaron que recurrirán a la justicia de Argentina para que los responsables de los ataques a los chilenos no queden impunes. Las agresiones dieron la vuelta al mundo.

El regalo de U. de Chile para los heridos

Si bien la mayoría de los seguidores de Universidad de Chile ya están de vuelta en suelo nacional, incluyendo los que quedaron privados de libertad luego del encuentro ante Independiente, todavía hay dos que siguen en Buenos Aires.

Gonzalo Alfaro (33 años) es uno de los hinchas que fue empujado por los barras de Independiente desde las tribunas del Estadio Libertadores de América al vacío. Sufrió una fractura de cráneo, pero con el correr de los días ha ido mejorando su estado. Pablo Mora (22 años) es el otro afectado, quien recibió un golpe de fierro en su cabeza.

Ambos siguen internados en Argentina a la espera de que su salud mejore y de esta manera, puedan regresar a Chile. Sus casos se han transformado en la imagen de una noche que el fútbol sudamericano no quiere volver a repetir.

Desde Universidad de Chile, junto con anunciar el apoyo legal para todos los afectados, avisaron un especial regalo que le hicieron llegar a Alfaro y Mora. La dirigencia encabezada por Michael Clark los visitó en el Hospital Pedro Fiorito y les hizo llegar a ambos camisetas del club, firmadas con dedicatorias especiales del plantel profesional del Bulla.

Con el resultado deportivo ante Independiente todavía en el aire, los Azules intentan dejar atrás la pesadilla de Avellaneda en la Liga de Primera. Universidad de Chile enfrentará el próximo domingo 31 de agosto a Colo Colo, a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.