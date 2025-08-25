Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“Lo de Independiente fue…”: el campeón del fútbol argentino se burla sin piedad de encerrona a U de Chile

Desafortunados dichos desde el actual monarca trasandino en medio de la violencia sufrida por hinchas azules.

Por Nelson Martinez

Siguen las repercusiones
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTSiguen las repercusiones

A poco de cumplirse una semana de la barbarie en Avellaneda, siguen los coletazos entre Independiente y la U de Chile, mientras se buscan los responsables de los hechos de violencia.

Y cuando aún se recuperan algunos hinchas azules de la golpiza en la encerrona sufrida en las tribunas, desafortunadas declaraciones se dieron desde otro equipo que salió salpicado por lo ocurrido en Avellaneda.

Es que tras la violenta jornada en el estadio de Independiente, en el fútbol local suspendieron el partido del Rojo ante Platense en dicho recinto. Por ello, el presidente del Calamar tomó la palabra y dejó la grande.

La frase que enfureció a U de Chile

Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, habló del partido que le suspendieron a su equipo contra Independiente en Avellaneda, diciendo que fue un “hecho aislado” el ataque a los hinchas de U de Chile.

El presidente de Platense.

El presidente de Platense.

“Tienen que volver los visitantes. Lo de Independiente fue un hecho aislado. Racing recibió a hinchas de Peñarol un día antes y no hubo ningún inconveniente”, dijo a DSports el mandamás del campeón argentino.

Publicidad

En redes sociales rápidamente llegaron los reproches a los dichos del presidente trasandino, lo que se suma a las críticas al propio mandamás de Independiente, Néstor Grindetti, al arribar a la sede de la Conmebol defendiendo a su equipo.

Independiente sabe que será el más perjudicado ante Conmebol.

Independiente sabe que será el más perjudicado ante Conmebol.

Eso sí, este lunes Grindetti dio una señal de resignación tras asumir en Naviso Gol TV que lo vivido “es una barbaridad y además, no perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodió”.

Publicidad
Lee también
Jugó en la B chilena y es capitán del campeón de Argentina: "Para serie de Netflix"
Internacional

Jugó en la B chilena y es capitán del campeón de Argentina: "Para serie de Netflix"

Tras cinco meses: el 9 que quería la U vuelve a las canchas en Argentina
U de Chile

Tras cinco meses: el 9 que quería la U vuelve a las canchas en Argentina

¿Llega o no? Confirman el futuro del 9 que busca la U
U de Chile

¿Llega o no? Confirman el futuro del 9 que busca la U

No lo creen: la tercera baja que sumaría la U ante Colo Colo
U de Chile

No lo creen: la tercera baja que sumaría la U ante Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo