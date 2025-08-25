A poco de cumplirse una semana de la barbarie en Avellaneda, siguen los coletazos entre Independiente y la U de Chile, mientras se buscan los responsables de los hechos de violencia.

Y cuando aún se recuperan algunos hinchas azules de la golpiza en la encerrona sufrida en las tribunas, desafortunadas declaraciones se dieron desde otro equipo que salió salpicado por lo ocurrido en Avellaneda.

Es que tras la violenta jornada en el estadio de Independiente, en el fútbol local suspendieron el partido del Rojo ante Platense en dicho recinto. Por ello, el presidente del Calamar tomó la palabra y dejó la grande.

La frase que enfureció a U de Chile

Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, habló del partido que le suspendieron a su equipo contra Independiente en Avellaneda, diciendo que fue un “hecho aislado” el ataque a los hinchas de U de Chile.

El presidente de Platense.

“Tienen que volver los visitantes. Lo de Independiente fue un hecho aislado. Racing recibió a hinchas de Peñarol un día antes y no hubo ningún inconveniente”, dijo a DSports el mandamás del campeón argentino.

En redes sociales rápidamente llegaron los reproches a los dichos del presidente trasandino, lo que se suma a las críticas al propio mandamás de Independiente, Néstor Grindetti, al arribar a la sede de la Conmebol defendiendo a su equipo.

Independiente sabe que será el más perjudicado ante Conmebol.

Eso sí, este lunes Grindetti dio una señal de resignación tras asumir en Naviso Gol TV que lo vivido “es una barbaridad y además, no perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodió”.

