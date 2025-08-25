Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, luego de un fin de semana libre tras la suspensión de su partido ante Everton por la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez se enfocan en el Superclásico, donde el domingo deben visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

De manera de poder dar vuelta la página tras unos duros días que vivieron en Argentina, los azules preparan su formación titular para el choque ante su archirrival.

En ese sentido, hay dos jugadores que permanecen entre algodones, a quienes esperan, pero que saben que será muy difícil que puedan ser parte del encuentro en Macul.

Cristopher Toselli se prepara para ser titular en el Superclásico. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Cuáles son los cambios de la U para el Superclásico?

Fue Cooperativa Deportes donde entregaron detalles del presente de Universidad de Chile, en los días previos al Superclásico ante Colo Colo, con los lesionados Gabriel Castellón e Israel Poblete.

“Si fuera un partido como cualquier otro serían bajas, ambos desgarrados. Castellón y Poblete estarían descartados, peor ante la importancia del rival se intensifica la recuperación para que, al menos, uno de los dos pueda llegar al domingo”, explicaron.

En ese sentido, de no llegar, la apuesta, con toda una semana por delante, será mantener la formación que jugó ante Independiente en Argentina, con el ingreso de Cristopher Toselli.

“El equipo sería muy parecido al que jugó contra Independiente el primer tiempo, donde Maximiliano Guerrero reemplaza al menos en nombre a Poblete, además de Toselli en el arco”, finalizaron.

